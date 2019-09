Selv mener den rutinerte yrkessjåføren at han må frifinnes.

– Det var et hendelig uhell, og jeg ser ikke at jeg kan klandres for det, sa han i Oslo tingrett denne uken.

Politiadvokat Eric Lindset, derimot, mener sjåføren handlet grovt uaktsomt da han skiftet fra venstre til høyre fil like etter et lyskryss på Hasle i Oslo en ettermiddag i mai i fjor.

En video fra lastebilens dashbord som ble spilt av under rettssaken, viser sammenstøtet mellom lastebilen og Dahls moped.

Dahl havnet under det nesten 14 tonn tunge kjøretøyet og døde momentant.

– Ingen kjørte fort

Flere øyenvitner har forklart seg for retten denne uken. Et av dem kjørte i bilen like bak, mens tre personer så hendelsen fra et busstopp rett ved siden av.

Det er derfor ikke omtvistet at sjåføren, som har kjørt lastebil siden 1970-tallet og aldri tidligere er straffedømt, skiftet fra venstre til høyre kjørefelt kort tid etter å ha fått grønt lys.

– Jeg kunne ikke se at noen av dem kjørte særlig fort eller uforsvarlig, forklarte mannen i bilen bak ulykken i retten.

Sjåføren var tydelig preget under rettssaken og måtte forlate salen da enkelte av bildene fra ulykken ble lagt frem.

Politiadvokat Lindset mener han må dømmes til 90 dagers fengsel og til å betale 125.000 kroner i oppreisning til hver av Dahls to etterlatte.

I tillegg skal han fratas mulighet til å kjøre bil i tre år, mener politiadvokaten, som begrunner det med at sjåføren ikke har orientert seg godt nok før han byttet av fil.

– Lov å være menneske

Lastebilsjåførens forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk, mener det er åpenbart at klienten skal frifinnes. Blant annet legger han vekt på lastebilens store blindsoner.

RETTSMØTE: Advokat Oscar Ihlebæk fikk dommerne til å prøvesitte lastebilen uten retten. Her sitter politiadvokat Eric Lindset i førersetet. Foto: TV 2

Under rettssaken fikk advokaten ordnet så dommerne kunne prøvesitte i lastebilen like utenfor Oslo tingrett.

– Hendelige uhell skjer dessverre i trafikken, og dette var en slik situasjon. Han skal dømmes som et menneske og ikke en maskin. Det må være lov å være menneske, sier Ihlebæk til TV 2.

Av andre argumenter pekte forsvareren på at Dahl var kledd i svart og dermed vanskeligere å få øye på, i tillegg til at mopeden var trimmet til å kunne kjøre i 70 kilometer i timen.

Det er ventet dom i saken kommende uke.