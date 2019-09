Kristine (45) adopterte seksåring fra Ukraina – hevder hun fikk «22 år gammel kortvokst sosiopat»

– Hun sa at hun hadde lyst til å ta livet av oss, og rulle oss inn i tepper og dumpe oss i hagen, forteller hun.

Innrømmet alt for psykiater

Etter episoden med det elektriske gjerdet, skal Natalia ha blitt innlagt på en psykiatrisk institusjon. Der fikk hun diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse.

SVINDEL: Familiens fastlege Andrew McLaren skriver til retten at han ikke er i tvil om at Natalia er voksen. Foto: Politiet

Natalia skal ha innrømmet overfor en psykiater at hun var mye eldre enn det hun tidligere hadde hevdet, og at hun ønsket å drepe fosterfamilien.

– Hun hoppet ut av biler i fart. Hun smurte blod på speil. Hun gjorde ting du aldri kunne forestilt deg at et lite barn kunne gjøre, sier Kristine.

I familielegen Andrew McLarens rettserklæring, som er gjengitt av den lokale TV-stasjonen WLFI, skriver han at han ikke er i tvil om at Natalia egentlig er voksen.

Han skriver at det på grunn av hennes skjelettdysplasi, altså kortvoksthet, er vanskelig å avgjøre nøyaktig hvor gammel hun er.

Han skriver også at en tannlege har sett på tennene hennes, og konkludert med at hun definitivt er voksen.

Han påstår at Natalia selv innrømmet å ha løyet på alderen, og at hun lenge har «fortsatt å lure de som har gode intensjoner».

Født i 1989

For at Natalia skulle få riktig psykiatrisk hjelp tilpasset hennes virkelige alder, ble alderen hennes ifølge Kristine endret fra åtte år til 22 år i Marion County Superior Court i 2012.

I retten ble det stadfestet at Natalia ble født i 1989.

Natalia ble deretter innlagt på en psykiatrisk institusjon, og ble deretter tatt vare på av et hjelpesenter. Av ukjente grunner ble hun sparket ut av hjelpesesenteret.

The Washington Post skriver at Kristine hjalp Natalia med å få nytt personnummer og nye identifikasjonspapirer, slik at hun kunne få offentlig støtte og hjelp til innkjøp av mat.

Kristine sier at hun også skaffet en leilighet til Natalia, og betalte for leien.

Flyttet til prestisjeskole

Kristine og Michaels adoptivsønn Jacob blir omtalt som et fysikkgeni, og har blant annet blitt omtalt i aktualitetsprogrammet «60 Minutes».

Da Jacob, som er autist, kom inn på prestisjeskolen Perimeter Institute for Theoretical Physics in Waterloo i Ontario, bestemte familien seg for å flytte sammen med ham.

Rettsdokumenter som er publisert i WLFI, viser at Natalia ble sparket ut fra utleieleiligheten i mai 2014.

Natalia er nå som sunket i jorden, og Kristine sier at hun frykter at hun har sluttet å ta medisinene sine og at hun nok en gang har lurt en familie til å tro at hun er et lite barn som trenger hjelp.

– Jeg skulle ha tvunget henne tilbake til behandling, men jeg kunne ikke gjøre det lenger fordi hun var en voksen, sier Kristine.

Nye adoptivforeldre

I 2016 ba et annet par domstolen i Indiana lov til å adoptere Natalia. Kristine og Michael protesterte, og advarte paret og domstolen om at Natalia ikke er et barn som trenger adoptivforeldre, men en voksen som trenger behandling.

I retten bekreftet flere vitner, deriblant leger og tannleger, at Natalia var 22 år gammel. Paret trakk tilbake adopsjonssøknaden.

Kristine sier at hun derfor ikke forstår hvorfor hun og Michael nå er tiltalt for omsorgssvikt, all den tid de mener at Natalia ikke er et barn.

– Natalia var en kvinne. Hun hadde mensen. Hun hadde voksne tenner. Hun vokste aldri én centimeter, og det hadde selv et kortvokst barn gjort. Legene bekreftet at hun hadde alvorlige psykiatriske diagnoser som man bare ser hos voksne, sier Kristine.

Kristine og Michael er begge løslatt mot kausjon, og må møte i retten 27. september.

Foreløpig er det ingen som vet hvor Natalia oppholder seg.