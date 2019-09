Boligtopp: – Disse vil bli hardest rammet

Finanstilsynet foreslår ytterligere innstramminger i boliglånsforskriften fra nyttår, når dagens boliglånsforskrift utgår.

Flere av aktørene har reagert på forslaget, og har uttalt at det kan gi uro og prisfall i boligmarkedet. Derfor holdt finansminister Siv Jensen innspillsmøte om forslaget onsdag.

– Det er mange som ikke vil få anledning til å kjøpe seg bolig hvis disse innstrammingene gjennomføres, sier konserndirektør for bank og eiendomsmegling i OBOS, Marianne Gjertsen Ebbesen, til TV 2.

– Hardt for unge

Et av forslagene fra Finanstilsynet er å senke boliglånet man kan få innvilget fra maks fem ganger inntekt til 4,5 ganger inntekt.

– Én av tre lån vi har innvilget i år, ville ikke kunne blitt innvilget med den regelen, sier Ebbesen.

Hun tror innstrammingen vil kunne gå hardt utover unge boligkjøpere i de store byene.

– Det er de unge vi tror vil rammes hardest av dette. Hvis man har en lønn på 550.000 og studiegjeld, vil man antakeligvis ikke kunne kjøpe bolig i Oslo, sier konserndirektøren.

Dette foreslår Finanstilsynet: At grensen for maksimal gjeldsgrad reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.



At fleksibilitetskvoten reduseres til 5 prosent.



Å oppheve den geografiske differensieringen av fleksibilitetskvoten og maksimal belåningsgrad for sekundærboliger.

Kilde: NEF

Statistikk fra Eiendom Norge viser at de 10 prosent billigste boligene i Oslo koster rundt tre millioner kroner. Hvis de nye reglene blir innført, vil ikke den ovennevnte gruppen kunne kjøpe seg bolig.

– Ikke riktig

Ebbesen peker på at innstrammingen ikke bare vil ramme de unge som skal inn på boligmarkedet.

– Hvis man går gjennom et samlivsbrudd eller er et par som skal ha barn, kan man ha sterkt behov for å kjøpe ny bolig. Forslaget til en strengere boliglånsforskrift vil antagelig også ramme disse gruppene, sier hun.

Konserndirektør for bank og eiendomsmegling i OBOS, Marianne Gjertsen Ebbesen. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / OBOS

OBOS sin vurdering er at boligmarkedet er i balanse, og at innstrammingen kan føre til at mange ikke får kjøpt seg bolig.

– Forrige gang reglene ble strammet inn hadde vi et boligmarked som var veldig annerledes enn i dag. Da virket det nesten som folk var desperate fordi de var redde for at markedet skulle gå fra dem, sier Ebbesen, og legger til:

– Nå har vi ikke et marked med svært høy prisvekst, og det virker derfor ikke rett å stramme inn mer nå.

Vil redusere fleksibilitet

I tillegg til innstramming rundt inntekt, foreslås det også å stramme inn fleksibilitetskvoten. I dag har bankene mulighet til å gi lån til enkelte kunder som ikke oppfyller alle kravene til å få lån.

Avvikskvoten ligger på ti prosent nasjonalt, og Finanstilsynet foreslår å redusere kvoten til fem prosent.