Derfor er ikke riksrett et problem for Trump

Bergesen peker på at presset på Nancy Pelosi har økt, og at flere innad i partiet har krevd at hun innleder riksrettsprosessen. Han mener en tolkning av situasjonen kan være at Trump har ønsket at demokratene skal stille ham for riksrett, og tror det kan styrke ham selv.

– Man kan si at Nancy Pelosi spiller på hjemmebane, men det er Trump sitt spill de spiller. Demokratene kan i alle fall vinne representantenes hus og så tape i Senatet, noe som betyr at de vinner slaget, men taper krigen, sier Bergesen.

Som å annullere valget

USA-ekspert og jurist, Sofie Høgestøl, mener en annen risiko er at det å stille Trump for riksrett kan bli sett på som et forsøk på å annulere valget i 2016.

Amerikansk og norsk politikk er ulik i at vi i Norge har et representativt utvalg på Stortinget som avgjør hvem som er statsminister. I USA velger man direkte representanter, også til president.

– Hvis kongressen skulle gå inn og avsette Trump er det på mange måter å overkjøre valget i 2016. Riksrett er på en måte en nødbrems man kan trekke i om det blir virkelig ille, men en demokratisk slagside med den prosessen er at valget da blir ugyldiggjort, sier Høgestøl.

Hun understreker at det fremdeles er svært usikkert om det blir riksrett, og at hele prosessen så vidt er satt i gang.

Bergesen mener det er usikkert om alle demokratene i det hele tatt vil stemme for dette.

– De kan til og med risikere å ikke vinne blant sine egne, hvis de føler at dette er å gå for langt, og at det er uhensiktsmessig harde sanksjoner i forhold til hva Trump har gjort, sier han.

– Trump kan trekke seg

Ingen amerikansk president har blitt felt i en riksrettsak. Én tidligere president, Richard Nixon, valgte likevel å gå av da han ble truet med riksrett etter Watergate-skandalen.

Bergesen kan se for seg et scenario der Trump bukker under for et lignende press, og at han tror flere republikanere håper han blir tvunget til å tre av, uten at de trenger å ta stilling til det i senatet.

– Det de håper på nå, for de liker jo heller ikke Trump, er at han snubler i egne ben slik at de slipper å dytte han utfor kanten selv, sier Bergesen.

Om Trump blir stilt for riksrett, er han den tredje amerikanske presidenten som blir det. Bill Clinton ble stilt for riksrett i 1998, og Andrew Johnson ble det i 1868. Richard Nixon ville sannsynligvis ha blitt stilt for riksrett etter Watergate-skandalen, men trakk seg av egen vilje.