– Jeg forstår det virkelig ikke. Men trenden de siste årene er at flere og flere "glemmer" å sette på sommerdekkene og dermed kjører med vinterdekk hele året. Det er ikke bra.

Det sier Jan Roar Heggelund, eier og driver av Asker Dekk.

De tilbyr også dekkhotell til sine kunder. Altså oppbevaring av komplette hjulsett, inkludert sesongomlegg.

– Jeg har lagt merke til dette over noe tid nå. På meg virker det som trenden er tydelig. Færre og færre setter på sommerhjulene, men kjører med vinterhjul også om sommeren, sier Heggelund.

Bremselengden øker dramatisk

– Dette er svært uheldig av flere grunner. En ting er jo at vinterdekk slites unødig fort på varm asfalt. Enda viktigere er dette med trafikksikkerhet. Vinterdekk har en gummiblanding og dekkmønster som er spesiallaget for kalde temperaturer, snø og is. Dette gjør vinterdekkenes egenskaper uegnet på sommeren. Et eksempel er bremselengden. Den kan øke med nesten 90 prosent med ett piggfritt vinterdekk, kontra ett sommerdekk, forklarer den erfarne dekkmontøren.

– Det har vært snakk om at det skal komme forbud mot å bruke piggfrie vinterdekk om sommeren. Hva tenker du om det?

– Personlig er jeg ikke så altfor glad i ulike forbud og påbud, jeg må innrømme det. Men om denne trenden fortsetter, så ser jeg ikke bort fra at det kan komme. Det er jo flere enn meg i bransjen som har registrert dette.

Det er en grunn til at flere og flere punkterer

Fatale konsekvenser

– Hva tror du er grunnen til at det har blitt slik ?

– Nei, sannelig om jeg vet. Det er nok sammensatt. Folk er stresset og har det travelt. Men det tar jo ikke mer en 20 minutter, høst og vår.

– Kanskje er ikke folk klar over konsekvensene? På vanlig kjøring merker man jo knapt forskjell mellom sommer- og vinterdekk. Det er først når behovet for en kritisk manøver oppstår at man merker forskjell. For eksempel ved en unnamanøver, eller en bråbrems. Da kan til gjengjeld konsekvensene bli fatale, sier Heggelund.

– Er det noe mønster i hvem som slurver med dekkskift?

– Nei, egentlig ikke. Det skal jo i rettferdighetens navn sies at de fleste er veldig flinke og følger opp. Men som du ser, er det altså litt for mange sommerhjul innimellom alle vinterhjulsettene, sier Jan Roar og peker inn mellom dekkreolene hvor hjulene er lagret.

– Selv firmaer med helt nye og dyre biler lar være å sette på sommerhjulene. Det selv om jeg har ringt og minnet dem på det, sier han litt oppgitt.

Dette kan bli en skikkelig hodepine hvis uhellet er ute

Klar for skift-sesongen

Heldigvis er bilbrukerne bedre på vinterstid. Da kjører så å si alle med vinterdekk.

– Ja, det skulle da bare mangle. Unntaket da er de som av en eller annen ikke bruker bilen om vinteren, som bor i Syden og slike ting. Ellers er det 100 prosent da. Men ettersom en del har kjørt med vinterhjulene i sommer, er jeg nok litt redd for at en del går vinteren i møte med ganske dårlige dekk, tror eksperten.

Han forteller at forberedelsene til høstens stor hjulskift-sjau er godt i gang. Ekstramannskaper er ordnet og ting er klart, forstår vi.

– Jepp – vi er godt forberedt! De første har lagt om hjul allerede. Det var jo snø på fjellet for et par helger siden. Så noen valgte å legge om da. Ellers setter nok ikke det store rushet inn før i midten av oktober. Men vi skal fikse det også, om så skjer, avslutter Heggelund.

