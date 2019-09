Like før klokken 07 onsdag morgen fikk nødetatene melding om at to biler hadde kollidert front-mot-front på fylkesvei 108 ved Stokkan i Hvaler i Østfold.

– En bil kom over i det andre kjørefeltet og kolliderte med motgående bil. Det var en person i hver bil og begge er sendt til sykehusets traumemottak. Vi vet ennå ikke kjønn, alder eller skadeomfang på de to personene, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til TV 2.

Politiet melder om store materielle skader.

Veien er stengt i begge retninger som følge av ulykken.

– Det er lange køer på stedet. Vi venter på bilberger, så det kan ta noe tid før veien åpnes igjen, sier Marstad.

Saken oppdateres!