Thunberg talte mandag under FNs ekstraordinære klimamøte i New York, og det var en svært emosjonell 16-åring som kom med sterke ord til forsamlingen.

– Dette er helt feil. Jeg skulle ikke sittet her. Jeg skulle vært på skolen på andre siden av havet. Også kommer dere til oss unge for å få håp. Hvordan våger dere? sa hun den gangen.

Thunbergs tale på klimamøtet fikk president Donald Trump til å reagere på Twitter.

– Hun virker som en veldig lykkelig, ung jente som gleder seg til en lys og fantastisk fremtid, skrev Trump i en tweet som av mange ble tolket som svært sarkastisk, og som skapte kraftige reaksjoner på det sosiale mediet.

Hovedpersonen selv tar tweeten med knusende ro.

– Du kan tolke den tweeten på mange måter. Jeg visste at han antakelig ville si noe om meg på et tidspunkt. Det har ikke noe å si, sier Thunberg i gjestestolen hos Skavlan i New York natt til onsdag.

– Leser du den som sarkastisk på noen måte?

– Selvsagt gjør jeg det, men ja, selvsagt kom han til å skrive det.

– Jeg ble sjokkert

En video der Trump ankommer klimamøtet har de siste dagene gått sin seiersgang i sosiale medier. I bakgrunnen står nemlig Thunberg, og ser lite fornøyd ut med den amerikanske presidenten.

GÅR SIN SEIERSGANG: Dette bildet av Greta Thunberg og Donald Trump går sin seiersgang i sosiale medier.

– Jeg ble stoppet av sikkerhetsfolk da han kom inn i rommet. Da lurte jeg på hva som skjedde, og så dukket han plutselig opp. Jeg tror jeg ble sjokkert, sier Thunberg om hendelsen.

USAs president dukket overraskende opp på FNs klimatoppmøte, til tross for at det tidligere var meldt at han ikke kom til delta.

– Jeg har ingen ønsker om å treffe president Trump. Jeg kjenner ikke noe behov for det. Det jeg forsøker å gjøre nå er å skape bevissthet og informere mennesker om hva som skjer og jeg ser ikke hva et møte med Donald Trump kan gjøre rent konkret, sa Thunberg til svenske Dagens Nyheter i forrige uke.

Startet enorm bevegelse

For ett år siden satt Greta Thunberg hele alene utenfor Riksdagen hver fredag. Hun var da 15 år og målet var å sitte der hver fredag fram til det svenske valget.

– Siden ingen andre gjør noe for å redde klimaet, så vil jeg gjøre det. Det er mitt moralske ansvar, sa hun den gangen.

Flere og flere sluttet seg til streiken, og ett år etter har ungdommer - og voksne - over hele kloden sluttet seg til streiken for klimaet.