Sent tirsdag kveld har TV 2 snakket med flere sentralt i Fremskrittspartiet som reagerer sterkt på den åpne kritikken fra Amundsen.

– Åshild Bruun-Gundersen, det er vanskelig å forstå hvordan vi kan være medlem av samme parti.

Slik starter Facebook-meldingen fra Per-Willy Amundsen, som er postet som et svar til Bruun-Gundersens kritikk av Oslo Frp sitt omstridte Facebook-innlegg.

– Feigt!

Videre i Facebook-meldingen anklager Amundsen sin Frp-kollega for å være feig:

– Ser du ikke hvordan barn blir brukt i venstresidens propaganda? Ser du ikke hvordan klima har blitt en religion? Du må gjerne velge å være politisk korrekt fordi det tjener dine ambisjoner, men det har aldri vært hva FrP har handlet om. Feigt!

På sin offentlige Facebook-konto, har Amundsen lagd ut et innlegg, hvor han skriver det er skremmende å se hvordan medier og skolen "fortsetter å skremme våre barn med Armageddon".

– Greta Thunberg og andre barn som henne, trenger voksne som kan beskytte dem fra venstresidens propaganda. Og dessverre, selv enkelt villfarne sjeler som hevder å tilhøre FrP, skriver han videre.



TV 2 skrev tirsdag om hvordan Bruun-Gundersen, som er partiets helsepolitiske talsperson, mener Oslo Frp legger til rette for en hetsekampanje mot barn.

Les saken: Frp-topp ut mot fylkeslag

Stridens kjerne er dette Facebook-innlegget fra Oslo Frp:

I mindretall

Bruun-Gundersen sa tirsdag til TV 2 at hun mener innlegget

– Det må være mulig å diskutere klimapolitikk uten å legge opp til en hetsekampanje av barn. Det klarte ikke Oslo Frp her, og det hadde jeg behov for å påpeke. Nå er jeg for øvrig en av dem som er bekymret over at det dumpes 8 millioner tonn plast i havet hvert år og syns det er bra at regjeringen bruker penger på å rydde opp. Oslo Frp er nok i mindretall når de kaller det klimahysteri, sa Bruun-Gundersen til TV 2 tirsdag.

Fylkeslederen for Oslo Frp, Tone Ims Larssen, tok kritikk for innlegget.

– Jeg mener klima blir betent, og vi må ta det opp på en saklig måte. Jeg synes ikke det var en saklig måte å ta det opp på, sa fylkeslederen.

Åshild Bruun-Gundersen har ikke besvart TV 2s henvendelse tirsdag kveld.