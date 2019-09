Tottenham klarte bare 0-0 borte mot League Two-laget Colchester i ligacupen, og dermed gikk kampen rett til straffekonk.

Den vant vertene 4-3, og dermed sendte de Mauricio Pochettinos menn ut av turneringen.

Christian Eriksen og Lucas Moura bommet på hver sin straffe for Spurs.

Midtbanespilleren Tom Lapslie satte den avgjørende straffen og sendte Colchester-fansen til himmels.

– Colchester spilte en fantastisk kamp, det var vanskelig for oss. Vi er veldig skuffet over at vi ikke klarte å score etter 90 minutter, sier Tottenham-manager Mauricio Pochettino til BBC.

Argentineren er skuffet over at det ikke blir noen flere ligacup-oppgjør resten av sesongen.

– De slo Crystal Palace på straffer også, så dette kan skje. Det er det som er nydelig med denne turneringen, alt kan skje. Vi ville gjerne gå videre, men nå er vi ute, sier en tydelig skuffet Tottenham-sjef.

Premier League-toer City klarte på sin side ikke å kopiere 8-0-seieren fra ligamøtet med Watford lørdag, men ekspederte enkelt Preston North End ut i 3. runde. Kampen endte 3-0.

The scenes at Colchester United 😍 #ColU pic.twitter.com/L99fhvN3c9 — Colchester United FC (@ColU_Official) September 24, 2019

Raheem Sterling var tilbake i startoppstillingen etter å ha fått hvile mot Watford og sørget tidlig for 1-0. Et selvmål og en scoring av Gabriel Jesus sørget for at det sto 3-0 til pause. Annen omgang forble målløs.

Dominic Calvert-Lewin scoret de to eneste målene og ble dagens mann da Everton slo Sheffield Wednesday på bortebane, og tomålsscorer ble også Danny Ings i Southamptons i 4-0-seier over Portsmouth. Cedric Soares og Nathan Redmond sto for de øvrige scoringene.

Leicester sikret seg på sin side plass i 4. runde med 4-0-seier over Luton. Demarai Gray ble kampens forgrunnsfigur med to scoringer og en målgivende pasning.

Watford har slitt i Premier League denne sesongen, men fikk en kjærkommen opptur med 2-1-seieren over Swansea tirsdag. Danny Welbeck og Roberto Pereyra scoret målene.

Arsenal slo Nottingham Forrest 5-0 på Emirates etter scoringer fra flere unggutter. Gabriel Martinelli scoret to mål i sin første start for klubben. Joe Willock og Reiss Nelson scoret også for Nord-London-klubben. Rob Holding startet for første gang siden desember, og scoret 2-0-målet for vertene.

(©NTB)