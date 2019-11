I 2012 måtte du ut med 1,6 millioner kroner for en Audi RS 5. Den gangen var den kun tilgjengelig som Coupe. Men den hadde om ikke annet ISOFIX i baksetene. Sånn i tilfelle.

Likevel, du skulle nok være ganske flink til å argumentere for å kunne kalle det en fullverdig familiebil.

Men med andre generasjon RS 5 kommer også endelig nyheten mange har ventet på: Sportback-utgaven. Det betyr fem dører – og det uten at man har ofret noe av det lekre designet fra Coupeen.

En god nyhet til, skal vi spandere på deg: Prisen er over en halv million kroner lavere enn hva det kostet å kjøpe Coupeen i 2012.

Nå kan du jo snart kalle den fornuftig?

Hva er nytt?

Sportback på Audi-språket betyr firedørs coupe, eller kombi, om man skal være litt mer folkelig. Selv om første generasjon av A5 var tilgjengelig med en rekke motorer som Sportback, ble det aldri gjort alvor av å lage en RS 5 Sportback. Dessverre.

Derfor er vi veldig glade for at man valgte å gjøre det nå. Denne bilen har vi rett og slett gått og ventet på. Her får du bagasjerom på 465 liter. Det er riktignok samme tall som Coupeen – men det lettere tilgjengelig og i praksis større i Sportback.

Forøvrig var det heller ikke et lite bagasjerom som var det største problemet med A5 som familiebil. Det var tilgangen til- og plassen i baksetene.

Den er nå helt ypperlig. Joda, de mest høyreiste risikerer å ta oppi, men undertegnede på 190 cm sitter bak meg seg selv, uten problemer.

Vi tar med at interiøret i RS 5 kanskje er det mest vellykkede Audi noen gang har prestert – og ganske sikkert kommer til å prestere. Det er ganske enkelt vanvittig bra, både opplevd kvalitet, praktisk bruk og å se på. Perfeksjon. Men av en eller annen fullstendig uforståelig grunn, har Audi valgt å gå bort fra dette. Og satser nå utelukkende på touchskjermer. Fy skamme seg!

Audi RS 5 er blitt langt mer praktisk med to ekstra dører.

Hva er styrker og svakheter?

Vi har lovpriset RS 5 Coupe, allerede, for kjøreegenskaper og motor. Balansen og stivheten i karosseriet er bedre enn forgjengeren. Den kjennes mindre framtung, og mer leken. Det gjelder heldigvis Sportback-utgangen, også.

Dynamic er det mest sportslige kjøreprogrammet. Styringen er godt vektet, og gjør at du får en god tilbakemelding på hvordan bilen takler svingene. Vi liker at det er litt motstand når det skal kjøres aktivt – og at den er lett og fin under småkjøring i forbindelse med parkering.

For å virkelig understreke det sporty, er testbilen utstyrt med både sportsdifferensial bak og Dynamic Ride Control. Det funker! Bilen kjennes både lettere og mindre enn den faktisk er.

Skal vi pirke, og av og til må vi pirke, er den kanskje i overkant "klinisk". Noe av forklaringen er firehjulsdriften, som gjør at alt oppleves veldig udramatisk. Den planter kreftene i bakken veldig effektivt, men den er ikke så rampete som for eksempel BMW M3. Du sitter ikke å ler hysterisk etter en burnout som nesten gikk galt. I stedet kommer smilet litt snikende på deg, fordi du lar deg imponere av hva denne multikunstneren av en bil kan by på.

Plassen i baksetet er absolutt godkjent.

Den åtte trinns girkassen har vi latt oss imponere av før. Den reagerer som vi ønsker og forventer, og særlig i Sport-modus, blir det virkelig god stemning. Da girer den ned i forbindelse med nedbremsing før en sving, og skifter gir utrolig raskt og effektivt.

Lydbildet kan, som vi er blitt vant med på nye sportsbiler, justeres. Det er ikke det beste lydbildet vi har hørt. Vi synes det oppleves litt kunstig. Men for all del, det bidrar likevel til en hyggelig totalopplevelse.

Sportback har forøvrig noe lengre akselavstand enn Coupeen, som vi mener å merke påvirker komforten på en positiv måte. I alle fall leverer den veldig bra, på det området.

Lekkert interiør – og et svært brukervennlig multimediasystem. Dessverre er dette en av de siste modellene som får dette – siden alt nå går over til å bli touchskjermer.

Hva koster den?

Vi har jo vært innom at det er snakk om en solid prisreduksjon siden Coupe-utgaven i 2012. I forhold til dagens Coupe er forskjellen minimal: 1.09.300 er startprisen på Sportback, det er relativt overkommelige 25.000 kroner mer enn Coupeen. De kronene er den verdt, med alle de praktiske fordelene den byr på i hverdagen.

Testbilen, med en solid porsjon utstyr, ender på knappe 1,3 millioner.

20" felger, RS-emblem på kaliprene og ventilerte bremseskiver avslører at dette er toppmodellen.

Hvem er konkurrentene?

Det er ikke så mange her. Nye BMW M3 kommer om ikke så lenge. Ryktene sier at den nå skal få mulighet for firehjulsdrift – og en egen RWD-modus, når du skal leke litt.

Mercedes har heller ingen firedørscoupe i dette segmentet. De har CLS, som er større, og CLA – som er mindre.

Vil naboen bli imponert?

Hvis han eller hun har puls, blir de imponert. For denne bilen ser ganske enkelt forbasket bra ut! Testbilen i en lekker mørkeblå metallic og sorte detaljer, trakk til deg blikk absolutt over alt.

RS 5 Sportback utstråler en voldsom kraft og selvtillit – uten at det blir for mye. Vil du har litt mer bling-faktor, velger du bort svarte detaljer, og går for matt krom i stedet.

Broom mener

Audi RS 5 Sportback er akkurat så bra som vi håpet den skulle være. Sportback-karosseriet bør gjøre dette til en aktuell bil for langt flere enn tidligere. Nå kan den faktisk også fungere som familiebil – så lenge barnevogna ikke må være veldig stor.

Vi elsker fartsressursene den byr på, samtidig som vi setter pris på at du kan lene deg tilbake og nyte komforten, de gangene du ønsker det.

Så snill var den på en rolig langtur, at vi ble helt satt ut av kreftene den øste ut av seg da vi tok et skikkelig kickdown. Snakk om å vekke udyret!