Barcelona-Villareal 2-1

Sju poeng etter fem kamper, et ydmykende 0-2-tap for Granada og en manager under hardt press.

Med andre ord et gunstig tidspunkt for Barcelona å få Lionel Messi tilbake i startoppstillingen på.

Den argentinske magikeren brukte ikke lang tid på å markere seg. Før engang seks minutter var gått, stod han for en smart cornervariant.

Det resulterte i at Antoine Griezmann kunne nikke inn ledelsen fra kloss hold.

Ti minutter senere var det duket for Arthur Melo. Den brasilianske midtbanespilleren fyrte av fra 27 meter, og kunne knapt drømt om et bedre treff.

– Det der er kunst! Han står jo omtrent helt stille. Det er strak vrist, og ballen ligger omtrent stille i luften. Du kan lese merket på ballen, kommenterte TV 2s Simen Stamsø-Møller begeistret.

NY SKADE? Lionel Messi fikk behandling etter å ha holdt seg til låret, og ble byttet ut i pausen. Foto: Lluis Gene

Deretter kom de dårlige nyhetene på løpende bånd for katalanerne: Først fikk Messi behandling for det som tilsynelatende var en kjenning i låret. Han fikk massasje av legeteamet, og klarte å fullføre omgangen uten å halte.

32-åringen kom imidlertid ikke tilbake på banen etter pause, og ble erstattet av Ousmane Dembélé.

Samtidig hadde Santi Cazorla redusert for Villareal. Også han med et langskudd, men ikke en umulig avslutning for Marc-André ter Stegen å ta.

– Det er ikke supert keeperspill. Det ser litt pussig ut, men det er et nydelig skudd fra Cazorla, konkluderte Stamsø-Møller.

Uten Messi på banen ble det ikke flere scoringer. Barcelona står nå med ti poeng etter seks kamper, ett bak erkerival Real Madrid med én kamp mer spilt.

PS! Onsdag kan du se Mallorca-Atlético Madrid på TV 2 Sport 1, TV 2 Sport Premium eller Sumo fra kl. 18.55.