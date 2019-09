Den siste tiden har DNB fått inn flere meldinger om kunder som har blitt svindlet over telefon.

Svindlerne utgir seg for å representere ulike kredittselskap og forteller om at det nye lånet ditt er innvilget eller lignende.

Når den oppringte da svarer at de aldri har søkt om lån, sier svindleren at de kan tilby deg å bli satt over til DNB, der de angivelig kan hjelpe deg med å forhindre at pengene blir utbetalt.

I enden av røret hos de som utgir seg for å være DNB, venter en ny svindler. Bedrageren etterspør deretter din informasjon, med påskudd om at det er for å stanse prosessen med lånet du aldri søkte om.

Utspekulerte

Kommunikasjonsrådgiver i DNB, Andreas Nyheim, sier de ser alvorlig på denne typen svindel.

– De fleste bedragerisakene vi ser skjer digitalt, og det er en voksende trend vi er bekymret for. Kriminelle finner stadig på nye fremgangsmåter for å svindle til seg penger, sier Nyheim.

Han forklarer at det som gjør disse svindlerne så spesielle er hvor troverdige de kan virke.

– Disse svindlerne er veldig utspekulerte. Det er en ny metode som vi ikke har opplevd tidligere. Omfanget ser ikke ut til å være så stort, men de som blir lurt, kan risikere å få hele kontoen sin tappet for penger, sier Nyheim.

Bedragerne opererer i tospann. Både personen som utgir seg for å være representant for kredittselskapet og personen som utgir seg for å jobbe i DNB, er svindlere.

ADVARER: Nyheim advarer mot å la seg bli satt over til DNB fra «kredittselskapene». Foto: DNB

– Det som gjør dem ekstra troverdige er at de snakker godt norsk, og de opptrer generelt på en troverdig måte. Det er en krevende svindelmetode, sier Nyheim.

Slik oppdager du dem

Selv om telefonsvindlerne virker særs troverdige, kan du oppdage dem dersom du er årvåken.

Svindlerne gjør nemlig flere ting som skiller seg fra vanlig praksis hos DNB.

– Hos oss vil vi vi aldri be om BankID og sensitiv persondata over telefon, så det er den markante forskjellen som gjør at man kan oppdage at det ikke er DNB, sier Nyheim.

Han oppfordrer også nordmenn som blir oppringt til å ikke la seg bli satt over via «kredittselskapet».

– Hvis man får en slik henvendelse, anbefaler jeg å legge på og ringe opp kundeservice hos DNB. Det bør du gjøre for å sjekke om det du får opplyst faktisk stemmer. På den måten vil det raskt bli klart om det er svindel eller ikke, sier Nyheim.

Nyheim oppfordrer alle som tror de har blitt svindlet til å kontakte DNB straks.