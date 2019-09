17 mål på ti kamper for Salzburg er fasit for Erling Braut Haaland så langt denne sesongen. Faktisk har sesongen vært så bra fra nordmannen, at han har fått seg en ny favorittspiller.

– Det må være meg selv, ler Haaland, før han fortsetter noe mer seriøst:

– Nei, men jeg trives veldig godt her. Jeg koser meg på banen, vi vinner og jeg scorer. Forhåpentligvis er det mye mer i vente.

Forbildet

Og skal vi tro Braut Haaland selv, blir det svært spennende å følge hans karrière i årene som kommer. Han er nemlig klar til å ta over stafettpinnen fra en av de beste skandinaviske spissene gjennom tidene: Zlatan Ibrahimović.

– Det er noe med måten han ble god på, og måten han spiller på. For meg er Zlatan den største, sier 19-åringen.

Felles for dem begge er at de dunker inn mål på bestilling i sine respektive klubber, men mens 37 år gamle Ibrahimović er på tampen av sin karrière, har Braut Haaland så vidt begynt.

– Han er jo fra Skandinavia, så noen må ta over for ham, sier Braut Haaland med et lurt smil om munnen.

Takker Solskjær

Framtiden ser i alle fall lys ut, både for Salzburg, Norge og Skandinavia. Nå sender Braut Haaland en takk i retning Manchester og Ole Gunnar Solskjær.

– Han har hatt stor innvirkning på livet mitt, både som person og som trener. Han vant Champions League og var en utrolig god spiller. Han har lært meg veldig mye, sier Haaland og fortsetter:

– Solskjær er en fantastisk person og en veldig god trener. Han er en av årsakene til at jeg er her i dag.

Akkurat nå trives Braut Haaland godt i Østerrike og Salzburg, men stortalentet legger ikke skjul på at det frister med en tilværelse på balløya med tid og stunder.

– Jeg har drømt om å spille for de beste klubbene i verden i hele mitt liv, og jeg liker spesielt engelsk fotball, innrømmer han.