Det opplyser operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt overfor TV 2.

– Vi fikk en telefon fra vektertjenesten på Sandvika Storsenter klokken 15.18 om et mulig vådeskudd, sier Engeseth.

Situasjonen var lenge uavklart, og politiet sendte bevæpnede enheter til stedet. Patruljene på stedet fikk først kontroll på en person som ble ansett som mistenkt, men det viser seg senere at denne personen kun har vært uheldig.

– Han har kommet borti våpenet som henger på veggen, og da har skuddet blitt avfyrt, sier Engeseth.

Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Det er et våpen av typen 0.22-kaliber som har blitt avfyrt. Butikken selv opplyser overfor politiet at de ikke selger den typen ammunisjon som har blitt avfyrt, og det er mistanke om at noen utenforstående kan ha plassert en patron inne i våpenet.

– Vi har opprettet en undersøkelsessak, og vil gå gjennom videoovervåkning for å se hva vi finner, sier Engeseth.