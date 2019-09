Dømt til fengsel etter å ha fotografert liket til Sala

Sherry Bray (49) og hennes kollega Christopher Ashford (62), innrømmer at de på ulovlig vis har sett på overvåkningsbildene av liket til Sala, det melder BBC.

Sala var på vei til fra Nantes til Cardiff da privatflyet hans styrtet i Den engelske kanal.

Dommer Peter Crabtree dømte Bray til 14 måneder og Ashford til fem måneder i fengsel. Dommeren i Swindon Crown Court sa i retten at de tiltalte var «drevet av mordbid nysgjerrighet».

Crabtree sa også at de har funnet flere tilfeller hvor selskapets ansatte har sett på flere overvåkingsvideoer av lik, uten at de hadde tillatelse eller grunn til å gjøre det.

Politiet i Wiltshire merket noe var ikke som det skulle, da et bilde av avdøde Sala dukket opp i sosiale medier.

18. februar startet etterforskningen av Camera Security Services i Chippenham, Wiltshire. Da fant de ut at video av liket hadde blitt sett på 7. februar og spilt av enda en gang 8. februar.

To bilder av liket til den argentinske fotballspilleren ble funnet på mobilen til Bray, som skal ha tatt bilde av skjermen med overvåkningsvideoen. Dommeren sa i retten at det ikke er funnet bevis for at bildet som ble lagt ut på sosiale medier er tatt av de dømte.

Bray innrømmet i retten at hun hadde tatt to bilder av liket, og sendt en skjermdump til sin yngste datter. Ashford skal ha latt en venn ta et bilde av en mobilskjerm som viste bildet.

I et politiavhør skal Ashford ha innrømmet at han har sett på flere videoer av undersøkelser av lik som firmaet har hatt tilgang til.

Bray skal ha sendt melding til Ashford der hun skrev: «En god en på bordet når du kommer». Ashford skal ha svart at han antok det var Sala, på grunn av mediedekningen rundt funnet av liket.

– Jeg kan ikke tro at disse personene er så ondskapsfulle og har gjort dette, sa Emiliano Salas søster Romina i vitnehøringen.

– Denne saken viser tydelig at de som har en ansvarsposisjon må sørge for at de opptrer etter de høyeste moralske standarder, og samt har en grundig forståelse av loven, sier inspektør Gemma Vinton fra politiet i Wiltshair.

På Brays telefon ble det også funnet bilder at liket til en mann ved navn Andrew Latchman, som også lå på samme likhus som Sala.

– Jeg håper nå at familiene kan fokusere på å sørge for Emiliano og Andrew, avsluttet politiinspektøren.