En drapsdømt mann fra Wisconsin skal ha tilstått drapet på Teresa Halbach. Drapet ble kjent over hele verden etter Netflix-serien «Making an Muderer», og seriens hovedpersoner Steven Avery og Brendan Dassey sitter fengslet for mordet, skriver Newsweek.

ABC Nyheter omtalte saken først i Norge.

Teresa Halback ble funnet drept den 31. oktober 2005, og Steven Avery ble sammen med Brendan Dassey dømt for drapet. Brendan Dassey, som bare var 16 år da Halbach ble funnet død, ble senere frikjent av forbundsretten.

Frifinnelsen ble imidlertid overstyrt og avvist av amerikansk høyesterett.

Begge to har hele veien nektet for å ha hatt noe med drapet å gjøre.

Tilstod

Intervjuet ble gjort for bruk i en dokumentar kalt «Convicting a Muderer», der det forsøkes å bevise at det er nettopp at Steven Avery som står bak drapet.

– Vi har ikke fått bekreftet legitimiteten i tilståelsen, men sett i lys av at det ble gitt av denne drapsdømte mannen fra Wisconsin, føler vi oss forpliktet til å viderebringe den informasjonen vi sitter på til politi og myndighetene, sier regissør for «Convicting a Muderer» til Newsweek, Shawn Rech.

Produksjonen av serien har foregått i om lag 20 måneder, og regissøren bekrefter at tilståelsen ikke kommer fra Dassey eller Avery.

Fengslet

Både Steven Avery og Brendan Dassey sitter fengslet på livstid, men hvis påstanden fra den drapsdømte mannen viser seg å stemme, kan det bety at de to vil bli sluppet fri.

Steven Avery har totalt blitt straffedømt to ganger. Den første gangen ble han i etterkant frikjent. Som nevnt sitter han fengslet for drapet på Teresa Halbach.

Det har kommet ut tre sesonger av «Making a Murderer», som omhandler alle sakens faser. Første sesong dekket drapet, og rettssaken som fikk dem dømt. Sesong to og tre følger sakens gang i etterkant, og forsøkene på å få de to frikjent.