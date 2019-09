Vi nordmenn har aldri kjøpt flere store og kostbare SUV-er enn vi har gjort de siste årene. Det skyldes i hovedsak én ting: At flere biler i denne klassen har kommet som ladbare hybrider.

Dermed har de også kommet gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. Mange av dem fremstått som rene gavepakker fra politikere som kanskje ikke heeelt har skjønt konsekvensene av det de har vedtatt.

Nå er det snart klart for en ny bil i klassen. Det har vært kjent en stund at Ford skal lansere den digre SUV-en Explorer i Norge. Det er en bil som kommer til å skille seg ut på norske veier. Med tøft design, massevis av plass, sju seter – og ladbar hybrid-drivlinje.

Fra 819.900 kroner

Nå har Ford akkurat gått ut med prisene, og de må kunne sies å være gunstige.

Explorer ladbar hybrid tilbys i to godt utstyrte varianter, begge med 4x4: Explorer ST-Line koster fra 819.900 kroner. For den luksuriøse Explorer Platinum vil prisen være fra 859.900 kroner.

Med det legger Explorer seg tildels godt under premiumkonkurrentene i klassen. Det er nok også en nødvendighet hvis bilen skal være konkurransedyktig.

På listen over standardutstyr finner vi blant annet 20’’ aluminiumsfelger, LED hovedlys, 12,3’’ heldigitalt instrumentpanel, panoramatak, skinnseter, handsfree bakluke og premium lydanlegg fra B&O.

Platinum vil i tillegg ha blant annet multikonturseter og en 10,1’’ vertikal touchskjerm.

Explorer er mer enn fem meter lang, dette er en bil som vil ruve i den norske trafikken!

Mer enn fem meter lang

Under panseret finner vi Fords 3-liters EcoBoost-motor, som i kombinasjon med en 100-hesters elektrisk motor gir en totaleffekt på 450 hk og 840 Nm. Nye Explorer vil ha Fords avanserte 10-trinns automatgirkasse.

Drivstofforbruket er på 0,31 l/mil og et CO2-utslippet 71 g/km. Elektrisk rekkevidde er estimert til 42 km, målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Den mer enn fem meter lange, to meter brede og nesten to meter høye bilen skal ha svært god plass til syv passasjerer. I kupeen er det rikelig med oppbevaringsrom på til sammen 123 liter i tillegg til hele 12 koppholdere. Forsetene leveres med både varme, kjøling og 10-veis elektrisk justering, setene i andre rad er oppvarmede og den kommer også med oppvarmet ratt.

Slik ser det ut innvendig. Ford leverer digitale instrumenter og mye utstyr standard.

Avansert teknologi

Man kan enkelt lade kompatible mobiltelefoner trådløst. Elektrisk nedfelling av andre og tredje seterad er også standard, og gir enkelt tilgang på et bagasjerom på opptil 2.274 liter.

Nye Ford Explorer kommer også med en rekke avanserte førerassistanseteknologier – og alle er standard:

360-graders oversikt

Her er noe av utstyret:

– Automatisk parkeringsassistent – trykk på en knapp og bilen tar seg av resten.

– Blindsoneovervåking med varsling for kryssende trafikk når du rygger, og som bremser automatisk ved behov.

– Front- og ryggekamera med et innebygget linserensesystem, som sammen med kameraer under dørspeilene gir deg 360 graders oversikt rundt bilen.

– Fords antikollisjonssystem med fotgjenger- og syklistoppdagelse.

Designet gjør ingen forsøk på å skjule størrelsen, hekken er særpreget.

Holder avstanden

– Hjelp til unnamanøvrering dersom et kjøretøy foran står stille eller beveger seg svært sakte, og et sammenstøt er nært forestående.

– Nedbremsing etter ulykke hvor bilen automatisk bremser etter et eventuelt sammenstøt, for å redusere risikoen for påfølgende skader.

– Køkjøring, motorvei og lange turer blir mindre slitsomt ved hjelp av adaptiv cruisekontroll med køassistent og filsentrering. Teknologien opprettholder en gitt avstand til kjøretøyene foran, og bidrar i tillegg til å holde kjøretøyet sentrert i veibanen. I tillegg kan teknologien justere hastigheten ved å overvåke trafikkskilt i tillegg til bruk av informasjon fra navigasjonssystemet.

VIdeo: Bli med og ta en nærmere titt på Explorer her