Trump hamret løs mot Iran og Kina

Etter å ha dukket uanmeldt opp på FNs ekstraordinære klimatoppmøte i går, ankom Donald Trump som planlagt i dag.

Mens varselsaken har presset presidenten på hjemmebane, virket ikke dette å prege Trump da han talte til verdens ledere.

– Fremtiden tilhører patrioter

Trump er kjent for å sette sitt eget land først, og fra talerstolen innledet presidenten på samme vis.

– Fremtiden tilhører ikke globalister. Fremtiden tilhører patrioter. Fremtiden tilhører suverene og sterke stater.

– Hvis du vil ha frihet, må du være stolt av landet ditt. Vise ledere setter alltid sitt eget land først. Hvis du vil ha demokrati ta vare på suvereniteten, hvis du vil ha fred må du elske landet ditt.

– Vi vil gjøre det veldig klart at alle våre allierte må bidra til å lette den enorme økonomiske byrden som ligger på USA.

Langet ut mot Kina

Etter å ha avslørt at USA er i ferd med å innlede en ny handelsavtale med Boris Johnson og Storbritannia, skiftet presidenten fokus til Kina.



USA og Kinas handelsforhold er svært anspent, og basert på Trumps tale virker det ikke som situasjonen kommer til å bedres med det første. Presidenten mente World Trade Organisation (WTO) er avhengig av en omfattende reform på bakgrunn av Kinas oppførsel i verdenshandelen.



– Ikke bare har Kina avvist å føye seg etter økonomiske reformer, de har også stjålet forretningshemmeligheter. WTO trenger drastisk forandring med tanke på Kinas handelsmønster, sa Trump.

– Verdens nest største økonomi bør ikke få lov til å hevde at de er et utviklingsland for å lure systemet på andres bekostning. I årevis har dette misbruket vært tolerert og ignorert.

– Globalisme har fått tidligere ledere til å ignorere sine nasjonale interesser. Denne tiden er over.

Følger situasjonen i Hong Kong

Til tross for Trumps knallharde kritikk av Kinas handelspolitikk, lot han døren stå på gløtt for et fremtidig samarbeid. Men understreket at dette ville skje på USAs premisser.

– USA er innstilt på å gjenopprette forholdet med Kina. Men som jeg har gjort veldig klart, vil vi ikke godta en dårlig avtale for USA.

– Samtidig som vi forsøker å gjenopprette forholdet vårt, følger vi også nøye med på situasjonen i Hong Kong. Vi forventer at Kina opprettholder sine internasjonale forpliktelser om å beskytte Hong Kong og deres demokratiske styresett.

– Hvordan Kina velger å håndtere situasjonen vil si mye om deres rolle i verden fremover, sa presidenten.