Når MG i høst gjør comeback i Norge er det som et helt annet merke enn det som forlot landet for rundt 15 år siden. Det er også med en satsing som kommer til å skille seg ut.

Nå er MG eid av den kinesiske bilgiganten SAIC. De står foran en større elbilsatsing i flere europeiske land. Og Norge er først ute av disse, sammen med Nederland.

I forrige uke var vi i Broom i Belgia, hvor MG la frem noen av sine planer. Vi fikk også anledning til å ta den aller første kjøreturen i elektriske ZS EV.

I Belgia fortalte MG blant annet at de skal åpne sin norske hjemmeside i månedsskiftet september/oktober. Der vil kundene kunne få all informasjon om bilen, og det vil også bli mulighet til å reservere den.

Norsk partner

Aiden He som er president i MG Motor Europa kunne også bekrefte at GM vil ha en norsk partner for distribusjon av bilene. Sannsynligvis vil det bli en kombinasjon av eksisterende bilforhandlere – og showroom som gjerne kan være mobile.

Avtalen med den norske partneren skal offentliggjøres denne uken. Da får vi også en pekepinn på hvor i Norge du kan kjøpe bilen, i tillegg til at den naturligvis vil kunne handles direkte på nett.

En liten detalj avslørte MG-en i Norge

ZS EV er en kompakt crossover med lengde på 4,31 meter.

Kommer med flere modeller

Etter det Broom erfarer, er det snakk om en aktør som allerede er importør av ett eller flere bilmerker til Norge. På den måten slipper man å bygge opp en ny organisasjon. Dette gjør det også enklere å distribuere og selge bilene, ved at man kan bruke eksisterende forhandlere og deres apparat/infrastruktur.

Slik bilsalget har utviklet seg i Norge de siste årene, er det nok flere importører som godt kan tenke seg en nytt bein å stå på.

MG legger opp til å lansere flere interessante modeller de kommende årene. Her snakker vi både rene elbiler og ladbare hybrider. I dag selger de også bensin- og dieselbiler i Storbritannia og Irland. Det er uklart om det er aktuelt å starte salg av disse i nye markeder.

– Derfor gikk Rover konkurs

470 liter bagasjerom er veldig bra til denne klassen å være. Her har ikke den elektriske drivlinjen stjålet mye plass.

Rekkevidde på 263 kilometer

I Belgia fikk vi for øvrig vite startprisen på MG ZS EV. Og den er svært attraktiv. Comfort-utgaven blir innstegsmodellen, den starter på 229.900 kroner. En svært velutstyrt Luxury-versjon kommer på 249.900 kroner.

Det vi vet så langt er at ZS ikke kommer med varmepumpe, den har heller ikke mulighet for hengerfeste. Men MG forsikrer om at de jobber med å finne løsninger på dette.

Rekkevidden er på 263 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Batteripakken er på 44,5 kWt og bilen tar imot inntil 85 kW lading.

Vi har prøvekjørt, les mer om den elektriske MG-en her:

Se video: Slik presenterer MG elbilen sin selv