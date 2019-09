Ifølge flere amerikanske medier er Jenna Dewan (38) gravid med sin nye kjæreste, den amerikanske skuespilleren og sangeren Steve Kazee (43).

– Vi er overlykkelige og kunne ikke vært mer henrykt over å utvide familien vår, sier kommende foreldrene til kjendisnettstedet People.

Paret gjorde forholdet sitt kjent via Instagram i april 2019. De skal nylig ha feriert i Whyoming sammen med Dewans datter Everly (6), som hun har fra sitt tidligere ekteskap med Magic Mike-kjekkasen Channing Tatum (39).

Sjokk-skilsmissen

I april 2018 ble det kjent at superparet Dewan og Tatum skulle skilles etter ni års ekteskap.

Begge uttalte den gang at de gikk hver til sitt som gode venner, og at de fortsatt elsket hverandre, men at kjærligheten hadde ført dem ulike veier.

«Det er ingen hemmeligheter eller spesielle hendelser som er bakgrunn for avgjørelsen vår – bare to bestevenner som innser at det er tid for å få litt tid alene og hjelpe hverandre å leve livet så godt som mulig», skrev de i en felles pressemelding den gang.

Møttes på film-settet

Den tidligere World of Dance-programlederen og Tatum møttes under innspilling av den kjente dansefilmen «Step Up» fra 2006. Siden har de begge hatt en lang karrière som skuespillere og dansere i en rekke kjente filmer.

Tatum er i tillegg til ovennevnte kjent fra blant annet filmene «Dear John» (2010), «21 Jump Street» (2010), «Magic Mike» (2012) og «Jupiter Ascending»(2015).

Ikke lenge etter bruddet med Dewan skal Tatum ha funnet lykken på ny med sangeren Jessie Ellen Cornish, bedre kjent som Jessie J. Ifølge The Sun skal Tatum nylig ha flyttet inn i kjærestens palass i Bury St Edmunds i England.