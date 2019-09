– Det er absolutt ingenting sjokkerende med at en kenyaner setter en EPO-sprøyte i armen

Først kom nyheten om at det internasjonale antidopingbyrået, WADA har oppdaget at resultatene fra testene i det russiske dopinglaboratoriumet de har samarbeidet med trolig er manipulerte.

Allerede da WADA i fjor høst myket opp og strakk ut en hånd til Russland etter to års utestengelse, kom det mange advarsler. Linda Helleland tapte maktkampen om å bli president i WADA fordi hun var i mot dette, noe som igjen førte til store utøverprotester i etterkant.

Til ingen nytte. Selvsagt.

Nå ser vi resultatet av samarbeidet. Russerne har åpenbart tuklet med det meste i laboratoriumet sitt.

Konsekvensene kan bli store.

For:

Hvis det viser seg at prøver er blitt manipulert systematisk, så betyr ikke det bare at negative tester kunne ha vært positive. Man må da i samme omgang ta høyde for rent juridisk at de prøvene som er påvist positive, også kan være manipulerte. Da faller hele grunnlaget for å stenge ute utøvere som har jukset sammen.

Med andre ord. Hele grunnlaget for å suspendere russere fra internasjonal idrett faller bort.

Dette er en så alvorlig slag for de som driver antidopingarbeid at det i verste fall kan sette kampen mot en ren idrett mange år tilbake. Mange har allerede begynt i å spekulere i om at dette har vært bevisst fra Russlands side - nettopp for å skape kaos. Og tvil om jusen.

Som om ikke det var nok publiserte den tyske kanalen ZDF for to dager siden en dokumentar der de hevder å ha filmet utøvere i den kenyanske VM-troppen i friidrett, mens de fikk sprøyter med EPO.

Heller ikke det overrasker.

For de som følger friidretten tett er det absolutt ingenting sjokkerende med at en kenyaner setter en EPO-sprøyte rett i blodårene.

Det eneste disse bildene utløser er nok et hjertesukk over at kampen mot juksemakerne ikke fungerer.

Jeg pratet med Gjert Ingebrigtsen i går. Trenerpappaen satt sammen med sønnene sine og leste nyhetsoppslagene som kom fra tysk TV på mandag morgen. Men verken Gjert eller gutta orker å uttale seg. De kan ikke bruke energi på ting de ikke får gjort noe med. Og de har for lengst forsonet seg med tanken på at friidretten ikke er rein.

De vet at det foregår. Ja, alle vet det.

Og de vet at sjansen for at de møter konkurrenter som har dopet seg er stor.

Det er bare å se på antallet positive prøver i Kenya den siste tiden. Sist sesong ble det tatt 41 positive prøver i det øst-afrikanske landet. Siden 2013 er over hundre utøvere tatt. Blant dem verdensstjernen Asbel Kiprop, som har vunnet både OL og VM på 1500 meter.