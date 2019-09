I flere måneder hadde politiet en hovedhypotese: Milliardærkone Anne-Elisabeth Hagen hadde blitt bortført og at hun ble holdt fanget et sted.

Bakgrunnen for dette var blant annet at det ble funnet et trusselbrev med et løsepengekrav familiens bolig i Sloraveien i Lørenskog.

Det politiet antok var kidnapperne tok også kontakt på en kommunikasjonsplattform.

I juni endret politiet hovedhypotese, blant annet fordi de ikke fikk et livstegn fra Hagen.

Nå tror politiet at hun har blitt drept og at gjerningspersonene kan ha forsøkt å få drapet til å se ut som en bortføring.

BOLIGEN: Huset i Sloraveien 4 betegnes av politiet som det «sentrale åstedet» Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Strips kan være plantet

Denne uken ble det kjent at politiet også fant strips i boligen. De tror at disse er kjøpt på Biltema. Stripsene har vært til teknisk analyse, men politiinspektør Tommy Brøske vil ikke kommentere hvorvidt disse har gitt interessante resultater.

Brøske sier til TV 2 at politiet ikke utelukker at stripsen kan være plassert i boligen for å skape en dekkhistorie.

Inne i huset er det funnet et skosåleavtrykk som betegnes som interessant. Etterforskningen har avdekket at skoen, som er av merket Sprox, trolig er i størrelse 45.

Skoen blir solgt på butikken Sparkjøp i Norge, men den selges også utenlands.

SKOEN: Etterforskningsleder Tommy Brøske avbildet med en sko av typen de har funnet avtrykk av i boligen. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Vi har mindre respons enn vi hadde håpet på. Vi er langt unna å kartlegge alle de 260 kontaktkjøpene som vi mener er gjort i forbindelse med kjøp av denne skotypen, sier Brøske.

Sannsynlig fluktrute

Et sentralt tema i etterforskningen er hvilken vei gjerningspersonen eller gjerningspersonene tok da de forlot Sloraveien 4.

MULIG FLUKTRUTE: Like bak huset ligger Langvannet. Politiet vil ikke svare på om det er observert båter eller annet som kan være interessant for politiet i tiden da Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Det er flere alternativer:

Gjennom skogholtet som ligger inntil huset.

Inn mellom boligblokkene som ligger et steinkast fra eneboligen til ekteparet Hagen.

Med båt over Langvannet, som ligger helt inntil huset.

Bilveien. Det er imidlertid kun én asfaltert bilvei ut, ettersom huset liggerst innerst i en blindvei.

– Vi har gjort våre egne vurderinger av dette spørsmålet, og vi skal være forsiktige med å konkludere. Vi holder det imidlertid som mest sannsynlig at man har valgt bilveien, sier Brøske.

Siste kontakt i juli

Rundt eneboligen i Sloraveien er det tettbygd med flere bolighus og blokker i umiddelbar nærhet. Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for en alvorlig kriminell handling mellom klokken 09.14 og klokken 14.00 den 31. oktober i fjor.

Tommy Brøske sier at politiet har gjort en omfattende jobb med å innhente informasjon i nærmiljøet. Politiet håper fortsatt at noen kan ha sett noe av interesse.

– Jeg kan ikke utelukke at det finnes personer som sitter på informasjon som de ikke tenker at er viktig for oss. Min oppfordring er å varsle politiet, og så kan vi vurdere verdien av opplysningen, sier han.