Se skandaletempoen her!

Det har kommet voldsomme nedbørsmengder i Yorkshire tirsdag.

U23-guttas VM-tempo er preget av en rekke stygge fall.

Ungarske Attila Valter gikk på rattata og skled tjue meter bortover asfalten.

– Au. Au. Au. Det er helt utrolig at han tar det med et smil. Han bare sklir nedover skøytebanen. Unnskyld at jeg ler, men fytterakkern, utbrøt TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Det var skummelt. Jeg skjønte at jeg ville krasje i 65 km/t. Jeg synes løypen er veldig farlig. Det er så mye overvann at det er umulig å se hullene i veien, sier Valter til TV 2.

Like etterpå var det danske Johan Price-Pejtersen som plasket rundt på asfalten.

Danskens ansiktsuttrykk fortalte mer enn tusen ord.

– Det er forundrer meg at ingen har tømt den innsjøen som ligger der, sier TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad.

Iver Knotten lå an til medalje, men fikk trøbbel mot slutten av tempo-rittet. Knotten måtte skifte sykkel underveis.

Senere i dag skal kvinnene i aksjon.

– Får de ikke noe av dette vannet unna, kan det fort bli en parodi, men som jeg har sagt: Dette er en utendørsidrett, sier Christian Paasche.