– Jeg kjente på tungsinnet

– De færreste har skjønt hvor nære vi var. Hvis skipet hadde lagt seg over og fått slagside, så tror jeg vi hadde hatt en helt annen rate på evakueringen. Da hadde et stort antall personer kunne omkommet, sier han til TV 2.

Redningslederen mener mye ble gjort riktig under aksjonen. Samtidig er det rom for forbedringer, spesielt rundt kommunikasjon ut til samfunnet, mener han.

HRS etterlyser nå en katastrofeplan for de store hendelsene til sjøs.

– Vi trenger noen som jobber med et nasjonalt planverk for de store katastrofehendelsene i redningstjenesten. Vi dro veldig mye god erfaring. Å ta med oss det videre, det blir viktig, sier Bull.

1. desember slipper HRS en evaluering i samråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Lavt oljetrykk

Fire dager etter at skipet sendte ut nødmeldingen, kunne TV 2 fortelle at det var manglende tilførsel av smøreolje som var årsaken til at cruiseskipet mistet motorkraften.

Skipets bevegelser i de massive bølgene gjorde at smøreoljen i tanken under motoren begynte å skvulpe.

På grunn av det lave oljetrykket begynte røret som tar opp olje å suge inn luft, noe som førte til at motorene stanset.

Denne måneden meldte Vi Menn at alarmsensorene for oljenivået var satt lavere enn fabrikkens anbefalinger, noe kilder også har bekreftet til TV 2.



I tillegg var det, ifølge magasinet, ingen alarmer som varslet om det kritisk lave oljenivået.

Taus om oljenivåer

Håkon Lenz er daglig leder i Wilhelmsen Ship Management, selskapet som er ansvarlig for driften av «Viking Sky».



Han ønsket ikke å svare på spørsmål fra TV 2 om dette under konferansen.

Fra scenen sa han imidlertid følgende:

– I utgangspunktet så ønsker jeg ikke å kommentere på de tingene før Havarikommisjonen har kommet med sin rapport.

– Vi har lært mye og vi kommer helt sikkert til å lære mer. Det tror jeg gjelder mange.

Venter på foreløpig rapport

Havarikommisjonen jobber nå hardt for å komme med en foreløpig rapport om «Viking Sky» før nyttår.

Avdelingsdirektør i Havarikommisjonen, Dag Liseth, sier til NRK at det vil ta tid før den endelige rapporten er ferdig, blant annet fordi det er mange nasjoner involvert.

Samtidig opplyste Havarikommisjonen nylig til TV 2 at det ikke vil bli gitt ut en slik foreløpig rapport med mindre man finner sikkerhetskritiske forhold som tilsier at det er nødvendig, eller dersom den endelige rapporten ikke er ferdig innen ett år.

Så lenge denne rapporten ikke foreligger, vil aktørene være forsiktige med å spekulere i hvorfor nivåene på oljetankene var så lave.

– Det er flere rapporter og undersøkelser som pågår nå, som vi vil ta fatt i og studere når den tid kommer, sier Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet til TV 2.