NRK har fått opplyst at det ble funnet strips i hjemmet til Anne-Elisabeth Hagen etter at hun forsvant i oktober i fjor.

– Vi vurderer det som et mulig situasjonsspor. Stripsen er funnet på det politiet karakteriserer som det sentrale åstedet. Vi har naturlig nok gjort en rekke undersøkelser. Vi har gjort undersøkelser om antatte utsalgssteder, og der vi er nå er det grunn til å tro at det kan være solgt fra kjeden Biltema, sier Brøske.

Hagen forsvant fra sitt hjem 31. oktober i fjor.

Politiet gikk først ut med informasjon om saken 9. januar i år. Politiet opplyste da om at hun trolig var bortført, men sa like før sommeren at de mener hun kan være drept og at bortføringen er iscenesatt for å skjule drapet.



