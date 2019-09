Den 21 år gamle kvinnen ble stukket i brystet flere ganger med en stor kjøkkenkniv. Hun døde av forblødning. Mannen har erkjent straffskyld.

Tiltalte har forklart at han var svært beruset kvelden drapet skjedde og at kjæresten ble sint på ham etter at han anklaget henne for å ha vært utro.

Påstand om 13 års fengsel

Mannen har blitt utredet av rettspsykiatrisk sakkyndige, som har konkludert med at han ikke er psykisk utviklingshemmet, men bærer preg av «tydelige kognitive utfordringer».

Aktor nedla påstand om at mannen skulle dømmes til 13 års fengsel, men retten vurderte den rettspsykiatriske vurderingen om 25-åringens psykiske helsetilstand som et formildende moment.

I tillegg har de vektlagt at han under hovedforhandlingen erkjente seg skyldig og avga en forklaring som må anses som en uforbeholden tilståelse, ifølge dommen.

Døde på sykehus

Oslo-politiet fikk melding om det som ble beskrevet som en slåsskamp med kniv, natt til søndag 19. august i fjor.

Kvinnen ble funnet livløs utenfor en butikk i Kapellveien på Kjelsås da politiet ankom. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men kvinnen ble erklært død på sykehus rundt to timer etter hendelsen.

I tillegg til elleve års fengsel dømmes mannen til å betale til sammen 330.000 kroner i oppreisning til den drepte kvinnens mor og til sin egen bror for økonomisk tap.

