Tesla har virkelig markert seg de siste årene. Det var ikke mange i den etablerte bilbransjen som trodde de skulle klare å slå seg opp som en stor produsent av elbiler.

Men Elon Musk og selskapet hans har trosset skeptikerne – selv om det også har vært en god del skjær i sjøen.

Når noen kommer inn og rokker ved en god del vedtatte sannheter, blir det naturligvis også endel turbulens. Det er ikke til å komme fra at både Tesla og eierne nok har merket litt jantelov, både i USA og i et marked som Norge, hvor de har en helt unik posisjon.

Ikke mulig å misforstå...

I USA har Tesla-eiere en tid fått merke et temmelig spesielt fenomen: Nemlig andre bileiere som parkerer på og tar over Teslas hurtigladestasjoner – og dermed hindrer elbileierene fra å få lade bilene sine.

Det har vært flere eksempler på blant annet røslige pickuper som har parkert på en måte som ikke var mulig å misforstå: Her var poenget å ødelegge for Tesla-eiere som ønsket å lade bilene sine.

Slik så det ut da det var Cars & Coffee-treff nært en av Teslas ladestasjoner i New York. Det fikk "LikeTesla" til å legge ut dette innlegget. Faksimile fra Twitter.

Kjapt ute og beklaget

Nå forteller amerikanske Teslarati.com om en ny episode fra New York. Da det uformelle biltreffet Cars & Coffee ble arrangert i Yorktown forleden, endte det med at en rekke fossilbiler demonstrativt stilte seg opp foran Teslas superladere. Og der ble de stående...

En twitterbruker som kaller seg "LikeTesla" var blant dem som reagerte. Vedkommende la ut et bilde som viser hvordan en rekke sportsbiler sperrer for laderne, med kommentaren: "Hvorfor trenger disse folkene å gjøre dette"?.

Det hele vakte stor oppsikt, men organisatorene bak treffet var kjapt ute og beklaget. De sendte ut en melding til alle deltakerne der de oppfordret dem til å ikke blokkere for de som ønsker å lade Teslaen sin.

Teslas egne superchargere er svært viktig både for merket og bileierene. Men da må det også være mulig å bruke dem. Foto: Scanpix

Fått eget navn

"Det er folk som trenger å lade bilene sine på en søndag morgen. Du ville ikke like om innkjørselen til en bensinstasjon ble blokkert. Vær så snill, vis hensyn" heter det i en melding fra Cars & Coffee, Yorktown NY.

At biler med forbrenningsmotor parkerer på ladeplasser for elbil har blitt et såpass vanlig fenomen i USA at det til og med har fått sitt eget navn. Det kalles Icing, utledet fra "internal combusting engine", eller forbrenningsmotor.

I mange tilfeller skyldes det sikkert lite årvåkne sjåfører, som rett og slett ikke ser seg godt om. Men samtidig er det altså også tydelig at noen gjør dette helt bevisst, for å vise hva de mener om elbiler...

