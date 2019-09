Bilister stiller seg ved bommene og venter på bussen. Når bussen passerer, legger de seg tett bak og kjører gjennom gatestubben mens bommene er åpne.

Torsdag var en sivil politipatrulje på plass i St. Halvards gate. I løpet av en knapp time ble åtte bilister bøtelagt på stedet.

– De ble tilbudt et forelegg på 5.500 kroner. Alle vedtok forelegget på stedet, sier politioverbetjent Finn Erik Grønli i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

– Var de klar over at de kjørte ulovlig?

– Det tror jeg var litt forskjellig. De fleste gjorde det nok bevisst, sier Grønli.

Snarvei

I gata er det en bom som bussene kan åpne. I tillegg er det skiltet i begge retninger at det er forbudt for motorkjøretøyer unntatt buss i rute.

Bilister som henger seg på bussen og kjører gjennom gatestumpen, kjører dermed i strid med skiltet og kan bøtelegges med 5.500 kroner om de blir tatt av politiet.

Men for å spare noen minutter, er det enkelte bilister som tar sjansen på å kjøre der likevel.

For to uker siden kunne Aftenposten fortelle at politiet i løpet av to timer stanset 81 bilister som tok en ulovlig snarvei på E6 ved Furuset. Også denne veistumpen er forbeholdt busser, og det er skiltet at det er forbudt for andre kjøretøyer.

Kontrollen ga 445.500 kroner til statskassen.

– Det er ganske ekstremt til tider. Det er for å snike i køen, de kjører av E6 og ut på motorveien igjen og sparer noen hundre meter, sier Grønli.

TYDELIG: Bilister bør ikke være i tvil om hvilken regel som gjelder her. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

Mye trafikk

Forbudsskiltet på Galgeberg ble satt opp 4. september. Politiet fjernet i sin tid skiltet, blant annet fordi de ønsket å ha mulighet til å bruke gata som omkjøringsvei dersom Vålerengatunnelen ble stengt.

Finn Erik Grønli peker også på at skiltet kan føre til utfordringer for renovasjon og hjemmetjeneste.

Naboer har imidlertid i lang tid rapportert om mye trafikk på stedet. Etter at kommunen overtok skiltmyndigheten fra politiet, valgte kommunen å sette opp forbudsskiltet på nytt.

– Vi besluttet etter befaring med aksjonsgruppen den 2. september å gjennomføre skilting ved bommen på Galgeberg. Denne skiltingen kom på plass på ettermiddagen den 4. september, sa divisjonsdirektør i bymiljøetaten, Rune Gjøs til Vårt Oslo 8. september.

Bymiljøetaten har ikke besvart TV 2s henvendelse tirsdag.