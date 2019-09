Slik ville mannen straffe elskerens ektemann – plantet blodspor i bil før han «forsvant»

I aktors innledningsforedrag i Romsdal tingrett kom det frem en rekke oppsiktsvekkende opplysninger i saken der en ungarsk mann er tiltalt for å iverksette sin egen forsvinning – for å rette straffansvaret mot et ektepar.

– Påtalemyndigheten mener at tiltalte hadde et forhold til kvinnen og arrangerte forsvinningen for å ramme hennes mann, fremholdt aktor, statsadvokat Magne Nyborg.

Den oppsiktsvekkende saken startet i Molde i juni 2018 og fikk voldsom oppmerksomhet i alle landets medier. Den ungarske bilmekanikeren ble da meldt savnet fordi han ikke møtte på jobb på bilverkstedet han arbeidet.

Politiet iverksatte en massiv etterforskning med bistand fra Kripos. Mannen ble etterlyst internasjonalt og to tjern ble tømt i et forsøk på å finne mannen.

Plantet blod

I aktors innledningsforedrag kom det frem at da politiet tok seg inn i leiligheten til 39-åringen, fant de blodspor og et knust glass som trolig har et fingeravtrykk tilhørende ektemannen til hans elskerinne.

AKTOR: Statsadvokat Magne Nyborg fører saken mot ungareren som er tiltalt for å ha fabrikert bevis mot et ektepar . Foto: Arne Rovick/TV 2

– Underveis i etterforskningen kom det frem at mannen lå i en konflikt med en mann i Molde på grunn av at han hadde et forhold til hennes kone, opplyste aktor.

Ekteparet ble avhørt og politiet mente at de holdt tilbake opplysninger i saken, som førte til at begge ble siktet for bortføring og varetektsfengslet. Da politiet beslagla bilen til ekteparet, ble tiltaltes blod funnet i bilen.

– Vi mener å føre bevis for at tiltalte plantet blodsporene av seg selv i bilen til ekteparet da denne var inne på service på verkstedet der tiltalte jobber. Dette skjedde bare få dager før forsvinningen, opplyste aktor.

I en konvolutt under madrassen fant også politiet gjenstander og en minnepenn med opptak som kunne knyttes til ekteparet, og som påtalemyndigheten er med å underbygge at forsvinningen ble fabrikert.

– Uskyldig

Mannens forsvarer, advokat Astrid Bolstad, mener hennes klient ikke har ønsket å ramme ekteparet.

– Denne saken handler ikke om forhold mellom partene, men handler om hvorvidt tiltalte med sin adferd har skapt en situasjon som har rammet ekteparet. Det er ikke ulovlig å reise til utlandet uten pass og minbankkort, sier Astrid Bolstad.

FORSAVARER: Advokat Astrid Bolstad mener hennes klienet ikke har gjort noe galt. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Ungareren var sporløst forsvunnet og det siste sporet av mannen var et bildet utenfor en minibank i sentrum av Molde. Dette utløst en massiv etterforskning der 39-åringen også ble etterlyst internasjonalt. En uke senere får norsk politi beskjed om at mannen ble funnet gående barbeint mellom vinrankene i en fransk landsby.