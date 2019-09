Liverpool Football Club og den amerikanske utstyrsprodusenten New Balance møtes i retten, får nettstedet The Athletic bekreftet.

Liverpool skal ha kommet til enighet om en ny draktavtale med Nike verdt nesten 800 millioner kroner per sesong, som vil bli den beste avtalen i klubbens historie.

Det er økning på nær 300 millioner kroner årlig fra dagens avtale med New Balance.

New Balance hevder imidlertid at de har en klausul som gjør at de kan fortsette som sponsor om de matcher tilbudet til Nike.

Liverpool FC nekter for at avtalen har en slik klausul. Derfor har New Balance tatt de regjerende Champions League-mesterne til retten. Partenes nåværende avtale løper ut i mai neste år.

Nike skal allerede ha designet alle tre Liverpool-draktene for neste sesong.

Manchester United har den største avtalen blant Premier League-klubbene med om lag 800 millioner kroner per sesong fra Adidas. Bare Real Madrid og Barcelona har bedre avtaler. Katalanerne har den beste avtalen i verden med Nike, som gir drøyt 1,1 milliarder kroner per sesong, ifølge The Athletic.

Liverpool Echo skriver at Liverpool føler deres status nå gjør at de kan kreve det samme som Manchester United fikk i sin nåværende avtale fra 2014.

New Balance har vært Liverpools draktsponsor siden 2011/2012-sesongen. The Times melder at Liverpool har forhandlet med flere utstyrsleverandører de siste månedene.