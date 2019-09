– Det dreier seg om alvorlig ulykke, og vi jobber nå på stedet, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Trond Lorentzen, til TV 2.

Han opplyser om at en person er bevisstløs etter ulykken og at luftambulansen er tilkalt. Politiet fikk melding om hendelsen klokken kvart over åtte tirsdag morgen.

Ifølge politiet kommer veien til å bli stengt en god stund fremover.



Ulykkesgruppa til Statens Vegvesen er på vei til stedet for å undersøke omstendighetene rundt kollisjonen.