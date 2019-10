Fredrik (46) hadde englevakt – tre ganger

Deretter kom det to personbiler, som heller ikke stanset ved ulykkesstedet.

Da ble den polske sjåføren desperat etter å få tak i hjelp. Han løp ut i veien og slo i panseret på en bil og fikk dermed stanset den og lånt telefonen deres.

– Jeg var den eneste som snakket norsk og visste akkurat hvor vi var. Så selv hvor hardt skadet jeg var, måtte jeg ringe 113 og få dem til å rykke, sier Fredrik.

Ambulansen sto fast

Mens han lå på bakken og håpet at hjelpen skulle komme, oppsto det enda flere hinder på veien.

Ambulansen som rykket fra Koppang kom ikke fram, fordi flere vogntog sto på tvers på det glatte føret. Og luftambulansen kunne ikke lande på grunn av det dårlige været. Dermed måtte en ambulanse rykke helt fra Rena.

Det tok rundt 50 minutter fra ulykken skjedde til Fredrik var inne i en ambulanse. Han blødde så kraftig at en ambulanse fra Elverum måtte møte dem med blod på halvveien.

ETTER: Brøytebilen var nærmest ugjenkjennelig etter møtet med det 50 tonn tunge vogntoget.

– Mens jeg lå på båren, hørte jeg de si rundt meg at det ikke gikk fort nok. Jeg måtte komme meg i en luftambulanse for å overleve.

Lenger ned i Østerdalen var været litt bedre, og de klarte å lande. For tredje gang hadde Fredrik englevakt.

Han ble fløyet til Hamar sykehus og deretter videre til Ullevål. Først da klarte han å slappe av og skjønte hvor store skader han hadde pådratt seg.

Hadde englevakt

Bekkenet var sprukket, lårbeinet var brukket tvert av, brudd i en arm, ankelen hang bare og slang i en hudfold. I tillegg hadde han en rekke sår og kutt.

Bare det første døgnet på Ullevål sykehus ble han operert i 14 timer.

– Jeg hadde ufattelig flaks, eller kanskje til og med englevakt. Ja, det er nesten så en kan begynne å tro på høyere makter. Men jeg tror rett og slett at det bare ikke var min tur enda, sier den sindige hedmarkingen.

Etter at han ble utskrevet fra sykehus, har han vært på opptrening på et rehabiliteringssenter.

– Legene har sagt at jeg skal være fornøyd om jeg blir 80 prosent av det jeg var før ulykken. Men jeg har en personlig målsetning om å bli 100 prosent, sier den ukuelige optimisten som allerede har begynt å jobbe i 10 prosent stilling igjen i transportselskapet Arne Olsbakk.

Sa opp brøytekontrakt

Fredrik Bruns sjef, Arild Olsbakk, var på en helgetur i Paris med kona og hadde akkurat dandert frokost på senga, da han skjønte at en av hans sjåfører var involvert i en fæl ulykke.

– Det er forferdelig å få vite at en av dine er rammet, uten å være i nærheten for å kunne bistå eller få oppdateringer om hvordan det går. Men da jeg skjønte at det var Fredrik, visste jeg at det kom til å gå bra, for makan til sta mann med pågangsmot skal du lete lenge etter, sier Olsbakk og sender Fredrik et lurt smil.

Olsbakk sa opp brøytekontrakten på riksvei 3 etter Fredriks ulykke.

– Vi har hatt mange nestenulykker, men ingen så ille som Fredrik sin. Den var virkelig en vekker. Med økende grad av tunge vogntog og stadig flere utenlandske sjåfører, som ikke er skodd eller har erfaring med norsk vinterføre, kan jeg ikke utsette sjåførene mine for den risikoen det er å brøyte denne veien. Derfor sa jeg umiddelbart opp brøytekontrakten, sier Olsbakk.

Stor granskning

I fjor krasjet rundt 1000 bilister med utenlandske vogntog på norske veier. I 80 prosent av ulykkene hadde den utenlandske vogntogsjåføren skylden.

Statens havarikommisjon (SHT) så med skrekk på de mange ulykkene med vogntog som mistet kontrollen på norske veier. De ønsket å gjøre noe, for å øke sikkerheten på veiene.

– I fjor vinter observerte vi mange ulykker der vogntog mistet kontroll under krevende kjøreforhold. Skadeomfanget blir ofte stort i slike ulykker, da det er høy energi involvert. Vi ønsker færre slike ulykker på veiene våre, og da må vi gjøre noe med situasjonen, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i havarikommisjonen.

De har satt ned en temaundersøkelse hvor de tar utgangspunkt i fire ulykker som skjedde i år.

En av dem er ulykken til Fredrik Brun. En annen er ulykken på E8 i Nordkjosbotn i Troms 7. januar i år, der Charlie Dan Lind (22) kolliderte, og senere døde, etter at et litauisk vogntog fikk sleng på hengeren og kom over i hans kjørefelt.

Vogntogdebatten tok for alvor fyr etter Charlies ulykke. Moren hans, Ramona Lind, har stått på barrikadene for å kjempe for å bedre sikkerheten på norske veier.

Hele transportkjeden under lupen

Mens vogntogsjåførene står på tiltalebenken etter flere stygge ulykker, går ofte kjøperne av transporttjenestene fri.

Havarikommisjonens spesialgransking som nå pågår, har som målsetning å se på hvordan trafikksikkerheten ivaretas og kan bedres av også de som bestiller veitransporten.

– Vi ønsker økt fokus på sikkerhet i hele transportkjeden, fra de som bestiller veitransporten, speditører, transportfirma og sjåfører, sier Mellum.

I Stor-Elvdal smiler Fredrik Brun mens han klatrer ut av førerhuset på lastebilen. Han smiler fordi han håper at ulykken hans kan føre med seg noe godt.

– Jeg er veldig glad for at havarikommisjonen gransker disse ulykkene og ønsker å gjøre noe med den uholdbare situasjonen på veiene våre. Jeg blir kanskje aldri helt meg selv, men tenk om ulykken min kan føre til at det blir en endring, sier Fredrik.

– Farlige vogntog skal bort

I januar i år uttalte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) at han ønsket å ta et mer langsiktig grep for å få bukt med dårlig skodde utenlandske vogntog på glatte, norske vinterveier.

– Det skal være trygt å ferdes på norske vinterveier. Derfor har jeg bedt Vegdirektoratet om å skjerpe reglene for vinterdekk for tunge kjøretøy ytterligere. Farlige vogntog skal bort fra norske veier, sa samferdselsministeren da til TV 2.

Han lovet da at innen vinteren vi nå er på vei inn i skulle det være på plass skjerpede krav til vinterdekk på vogntog.

– Dette er et tiltak i arbeidet for å øke sikkerheten og framkommeligheten på norske vinterveier. Jeg ønsker at denne skjerpingen av kravene blir gjennomført så raskt som mulig, og før neste vintersesong, sa Dale da.

Regelendring på vei

Nå sier Dale til TV 2 at kritikerne bare kan glede seg til de neste ukene.

– Det kommer til å komme endringer i tråd med det vi tidligere har signalisert. Det kommer til å komme strengere sanksjoner og kontroller den kommende tiden. Det vi varslet om i fjor, skal vi begynne å få på plass til den sesongen vi nå er på vei inn i, sier Dale til TV 2.