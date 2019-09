Ingen i Europa er bedre på tilrettelagt fotball enn Hordaland.

Å gi spillere med funksjonsnedsettelse et organisert tilbud har gitt en formidabel vekst.

Det Europeiske Fotballforbundet (UEFA) har derfor kåret Stjerneserien og NFF Hordaland til «Best Disability Initiativ».

I dag gjøres det kjent at fotballkretsen er vinner av UEFAs Grassroots Award i gull.

– Dette er en fantastisk anerkjennelse for det gode arbeidet NFF Hordaland og deres klubber har gjort i en årrekke. Flottere levendegjøring av vår visjon «fotball for alle» finnes ikke, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Elsker fotball

Stjerneserien er for både voksne og barn.

På tolv år har den såkalte «Stjerneserien» vokst med 200 aktive, og økt fra seks til 22 klubber.

I Tertnes har «Stjernelaget» blitt tatt varmt i mot siden oppstarten, og Veronica Bjorøy var en av de første spillerne som møtte opp.

– Jeg elsker fotball. Å komme hit for å være aktiv og møte vennene mine er ukens høydepunkt, forteller hun.

I tillegg til å trene, stiller hun opp på dugnader for klubben, som å stå i kiosken.

– At Stjernelagene er fullt integrert i klubbenes hverdag, er viktig for både de med og uten funksjonsnedsettelse, sier Tove Iren Vindenes, som har hatt ansvaret med å inkludere og utvikle «Stjerneserien».

Et avgjørende grep har vært å unngå regler om hvem som får være med og ikke.

– Tilbudet er ganske enkelt for alle med funksjonsnedsettelse eller behov for tilrettelegging, sier Vindenes.

Modell for hele Norge

Fotballpresidenten mener prisen er motiverende for hele norsk fotball.

– Stjerneserien har blitt en modell for all tilrettelagt fotball i regi av NFF. Jeg er sikker på at denne UEFA-prisen vil gi ytterligere kraft i arbeidet for tilrettelagt fotball over hele landet, sier Terje Svendsen.

- Prisen gir motivasjonsboost, sier Tove Iren Vindenes i NFF Hordaland.

Stine Mjåtvedt jobber som frivillig leder for prosjektet og tror mange ikke er klar over tilbudet.

– Vi vet at det er mange barn og unge med funksjonsnedsettelse som vil spille fotball, men som ikke finner seg til rette på aldersbestemte lag. Vi skal fortsette å jobbe for at alle som vil spille fotball har mulighet til det, sier Mjåtvedt

Hun mener følgende faktorer har vært helt sentrale for at Hordaland FK mottok UEFA-utmerkelsen:

Støtte fra alle ledd i kretsen

Systematisk og målrettet arbeid over tid

Ressursgruppe av frivillige som brenner for tilrettelagt fotball

Godt samhold og engasjement fra trenergruppe, spillere, klubber, dommere etc.

- Et enestående tilbud, heter det i begrunnelsen fra UEFA.

I begrunnelsen for at nettopp Stjerneserien får prisen, står det følgende;

«An outstanding grassroots football project for people with disability run by a regional association, an organization for people with disabilities or an individual.»

UEFA Grassroot awards ble etablert i 2010. Det deles ut pris i fem kategorier (Gull/sølv/bronse); Best Grassroots Leader, Best Grassroots Project, Best Grassroots Club, Best Disability Initiative, Best Proffesional Football Club. De to sistnevnte kategoriene er nye i år.