Det har lenge vært fokus på ulovlig bruk av mobiltelefon, når man kjører bil.

Først handlet det om den tradisjonelle bruken av telefonen. Så ble SMS/MMS og surfing på smarttelefon stadig mer utbredt.

Det som startet med forelegg, ble fra i år utvidet med også prikkbelastning for ulovlig bruk av mobil under kjøring.

Tanken var at dette skulle få flere til å skjønne alvoret. I stedet har antallet mobilbøter steget med mer enn 6 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Med myndighetenes innføring av prikkbelastning for ulovlig mobilbruk i trafikken, var målet at strengere straff skulle føre til at færre bruker mobil når de kjører. Når det stikk motsatte har skjedd, er det ikke bra. Det kan skyldes at politiet har hatt flere kontroller, men samtidig er det bare å se rundt seg i trafikken. Dette handler også om holdninger. Det er dessverre altfor vanlig å tukle med mobilen mens en kjører bil, sier informasjonssjef i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Jan Harry Svendsen.

Mellom 18.000 og 20.000 bøter

Fra 1. januar i år får du to prikker i førerkortet dersom du blir stoppet for ulovlig mobilbruk. I tillegg vanker det et forenklet forelegg på 1.700 kroner. Ifølge ferske tall fra Skatteetaten fikk hele 8.740 nordmenn en såkalt mobilbot i løpet av første halvår 2019. I samme periode i fjor fikk 8.233 personer tilsvarende. Det er en økning på 6,2 prosent.

De siste årene har antall forenklede forelegg for den potensielt livsfarlige mobilbruken bak rattet, ligget mellom 18.000 og 20.000 årlig. 2018 endte opp med 18.419 utskrevne mobilbøter.

UP: Kunne sikkert tidoblet antallet mobilbøter

Driving Skills For Life er et gratis trafikksikkerhetskurs fra Ford. Målet er å trene opp og bevisstgjøre unge sjåfører.

Flest unge gjør det

– Gjennom vårt samarbeid med Ford og If om trafikksikkerhetskurset Ford Driving Skills for Life håper vi å påvirke unge sjåførers holdninger med hensyn til mobilbruk bak rattet. Det er vel så viktig som straffereaksjonene, sier Jan Harry Svendsen, i en pressemelding.

Ifølge en undersøkelse fra If er det flest unge sjåfører som oppgir at de fikler med mobilen mens de sitter bak rattet. Mens 2 av 10 nordmenn oppgir at de gjør dette, er andelen i aldersgruppen 18-29 år hele 39 prosent.

Sammen med Ford Motor Norge ønsker nå If og ATL å endre holdningene til unge sjåfører mellom 18 og 26 år som nettopp har fått førerkort. Gjennom det internasjonale og gratis opplæringsprogrammet Ford Driving Skills For Live, får de unge blant annet selv erfare hvor farlig det er å bruke mobilen mens de kjører bil.

200.000 nordmenn har fått en bot som er helt unødvendig

Viktig for å bedre trafikksikkerheten

For tredje år på rad gjennomføres kjørekurset på Rudskogen Motorsenter den 19. og 20. oktober. Mer enn 700 norske ungdommer har allerede gjennomført kjørekurset.

– Målet er å lære unge sjåfører å bli bedre, sier Per Gunner Berg som er sjef for Ford i Norge.

– Målet er å lære unge til å bli bedre og sikrere sjåfører. De får blant annet kjenne på kroppen hvordan en nødbrems oppleves, hvor ille det kan gå når de blir distrahert under bilkjøring og ikke minst hvordan rus påvirker kroppen – og dermed bilkjøringen. Det tror vi i Ford er et viktig ledd i å bedre trafikksikkerheten for denne utsatte aldersgruppen, sier Ford Motor Norges administrerende direktør Per Gunnar Berg.

Får en aha-opplevelse

Å bruke mobiltelefonen mens du kjører, utgjør en stor fare i trafikken. Generell uoppmerksomhet hos fører av bil bidro til nesten hver tredje dødsulykke i trafikken i perioden 2011-2015. Distraksjon fra kilder i eller utenfor bilen bidro til 10 prosent av dødsulykkene i samme periode.

Fikler du med telefonen, er risikoen for en ulykke mellom 22 og 164 ganger høyere enn om du ikke gjør det. Flere studier har vist at to sekunder er en kritisk grense for hvor lenge man kan ta vekk blikket fra veien før risikoen for farlige hendelser øker betraktelig.

– Vi ser at mange kursdeltakere får en aha-opplevelse når de blir bedt om å sende en tekstmelding samtidig som de kjører bil. Først da, i kontrollerte omgivelser, forstår mange hvor distraherte de blir av mobilen og hvor farlig det er, sier Per Gunnar Berg.

Ulovlig mobilbruk kan koste deg over 100.000 kroner

Se video: Slik går det når du sender SMS bak rattet