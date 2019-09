Solskjær-kritiker: – Det smerter meg

Tidligere Manchester United-kaptein Paul Ince var Ole Gunnar Solskjærs kanskje fremste kritiker da kristiansunderen fikk managerjobben i United forrige sesong.

Etter bare åtte poeng på de første seks Premier League-kampene denne sesongen har misnøyen mot Solskjær begynt å øke.

I sin spalte hos Paddy Power skriver Ince at han fremdeles er uenig i tidspunktet for å gi Solskjær den permanente mangerjobben.

Likevel mener Ince at klubben kan takke seg selv og at de nå må stå bak Solskjær.

– Nå har de bestemt seg for at han er deres mann, de har gitt ham et langtidsprosjekt og kjøpt hans visjon. De er nødt til å holde seg til det. Uavhengig om de vinner eller taper i helgen, han er deres mann, sier Paul Ince.

– Det er ikke to måter å gjøre dette på. De har selv redd opp sengen, og akkurat nå ligger de i den, fortsetter den tidligere midtbanekrigeren.

Aner ikke hva United prøver på

Ince mener at de ikke kan sparke Solskjær nå og skrote den nye strategien. I stedet mener han tiden er inne for å se på direktør Ed Woodwards posisjon.

Paul Ince sammenligner Solskjær med Chelsea-manager Frank Lampard, som også har startet sesongen med åtte poeng på seks ligakamper.

– Det er to unge managere med manglende erfaring som har blitt kastet inn i to enorme klubber. Om du gir meg valget om hvilket lag jeg skal se denne sesongen, hadde jeg valgt Chelsea. Det smerter meg som tidligere United-kaptein, sier Ince, som mener han ser hva Chelsea prøver på.

– Kan noen fortelle meg hva United prøver å gjøre? Jeg har ingen anelse. De er så avhengige av unggutten Daniel James, som er briljant, men spilte Championship med Swansea forrige sesong. Det er galskap. Det er ingen andre der som begeistrer meg, sier Ince.

Får støtte av eks-lagkamerater

Solskjærs tidligere lagkamerat Peter Schmeichel mener Solskjær må få tid.

– Folk er en smule for negative og glemmer å se situasjonen i et større bilde. Han har kommet inn seks år etter at Sir Alex Ferguson forlot klubben, og det har vært nærmest ikke fungert på de årene, selv om det har vært noen mindre trofeer. Han har vist en visjon med å hente Aaron Wan-Bissaka og Daniel James, som er unge og talentfulle spillere, sier dansken til TV 2.

– Når de går den veien, kommer de ikke til å vinne og spille bra i hver kamp, og det gjorde de heller ikke mot West Han. Jeg står hundre prosent bak Ole. Han gjør det fantastisk. De som snakker dårlig om ham, har kun sett ett sekund. Vi burde ha mer tålmodighet, for han gjør mange gode ting, sier han.