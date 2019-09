Det melder politiet på Twitter litt før klokken 03.

Om lag 25 personer ble evakuert og politiet meldte om kraftig røyk og mye flammer etter det brøt ut brann i en leilighet i første etasje. Alle nødetatene ble varslet klokka 2.48 natt til tirsdag.

– Alle nødetatene er på stedet og det jobbes med å slokke brannen. Det ble bestemt å evakuere samtlige fra oppgangen og vi har nå gjort rede for samtlige, men med unntak av én person, sa politiets operasjonsleder Tor Jøkling til NTB.

Han opplyser at vedkommende som er savnet er den som registrert i leiligheten hvor det brenner.

Operasjonsleder Jøkling opplyser til TV 2 at én person er tatt ut av leiligheten som brant. Det jobbes nå med å identifisere vedkommende, for å slå fast om det er personen som ikke kunne bli gjort rede for. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Brannen spredte seg ikke til andre leiligheter.