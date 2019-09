Politiet meldte om hendelsen litt etter klokken halv ett.

– Det var en brannalarm som gikk med jevne mellomrom, som vi valgte å sjekke. Da patruljen kom til stede kjente de røyklukt og tok seg inn med makt, forteller operasjonsleder i Agder Lars Hyberg til TV 2.

– Det var såpass mye røyk at vi valgte å evakuere 15 personer i de nærliggende leilighetene. Disse vil trolig få komme inn igjen i leilighetene snart, etter at brannvesenet har luftet ut.

Like før klokken halv to melder politiet på Twitter at folk nå får gå tilbake i leilighetene sine.

Dame funnet bevisstløs inne i leiligheten. 15 personer i tilstøtende leiligheter evakuert ut pga røyk. — Politiet i Agder (@politiagder) September 23, 2019

Inne i leiligheten fant politiet en bevisstløs dame, som nå er tatt hånd om av helsepersonell. Det er usikkert om kvinnen var bevisstløs som følge av røyken eller sykdom.