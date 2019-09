Frp-stortingspolitiker raser mot Frp-fylkeslag: – En hetsekampanje av barn

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) var sterkt emosjonell og tok til tårene da hun henvendte seg til verdens ledere under FNs ekstraordinære klimamøte mandag.

Nå skaper hun uenighet i Fremskrittspartiet.

Frp-nestor Carl I. Hagen skrev dette om den svenske klimaaktivisten på sin Facebook lørdag.

– Den 16-årige jentungen Greta Thunberg blir nå lyttet på som en fremragende klimaforsker! Helt utrolig og burde få enhver oppegående voksen person til å tenke seg om. Samtidig er det stadig fler forskere og professorer som påpeker ar det ikke er noen klimakrise. Kun som i «Keiserens nye klær» hvor alle jublet over de fine klær der han gikk naken gjennom den jublendebefolkning!, skrev Hagen.

Oslo Frp kastet seg på ballen med dette innlegget søndag:

Innlegget er opprettet som en meningsmåling og alternativene man kan velge mellom er:

Klimahysteri er tull!

Nei, jorden brenner opp!

I kommentarfeltet tar Bruun-Gundersen et oppgjør med innlegget:

– Syns Oslo FrP det er greit å mobbe barn? Greta Thunberg har ikke gjort annet enn å følge sitt engasjement. Det er svært usjarmerende å omtale henne på denne nedlatende måten, skriver stortingsrepresentanten fra Agder.

– Hetsekampanje

Hun sier til TV 2 at Oslo Frp er i mindretall.

– Det må være mulig å diskutere klimapolitikk uten å legge opp til en hetsekampanje av barn. Det klarte ikke Oslo Frp her, og det hadde jeg behov for å påpeke. Nå er jeg for øvrig en av dem som er bekymret over at det dumpes 8 millioner tonn plast i havet hvert år og syns det er bra at regjeringen bruker penger på å rydde opp. Oslo Frp er nok i mindretall når de kaller det klimahysteri, sier Bruun-Gundersen.

– Hvis de ikke ønsker å kritisere Thunberg som person, bør de moderere kommentarfeltet, legger hun til.

En annen som har reagert er statssekretær for Fremskrittspartiet i samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold.

– Hva er dette for noe tull? skriver han.

Tar selvkritikk – men vil ikke si hvem som postet innlegget

Fylkeslederen i Oslo, Tone Ims Larssen, vil ikke si hvem som har postet innlegget.

– Det er vært flere administratorer på den. Jeg var bortreist og var ikke ansvarlig, men jeg har ikke lyst å henge ut noen, sier hun til TV 2.

Hun mener innlegget ikke er heldig.

– Jeg mener klima blir betent, og vi må ta det opp på en saklig måte. Jeg synes ikke det var en saklig måte å ta det opp på. Det er mange som er opptatt av klima og hva vi opplever nå, men vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi må være realistiske. Det jeg føler vi begir oss inn på er at vi velger å høre på en side, uten å ta standpunkt til andre synspunkter uten å bli satt i bås.