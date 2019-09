Tilbake etter Tour-mysteriet – nekter fortsatt å forklare seg

Se sykkel-VM hver dag denne uken på TV 2 og TV 2 Sumo!

Pressesjefen til det australske landslaget er klar i talen like før Dennis kommer for å møte TV 2 og et par andre mediehus i Yorkshire: «Ingen spørsmål om Tour de France».

Over to måneder etter Dennis' besynderlige Tour-exit, da han uten forvarsel og uten forklaring valgte å forlate rittet før tempoetappen i Pau, er temaet fortsatt meget betent.

Vi måtte, muligens til pressesjefens irritasjon, likevel prøve å få en forklaring fra Dennis.

– Har du noe du vil fortelle eller si angående det som har skjedd de siste to månedene?

– Ingenting, svarer Dennis og smiler lurt.

Vil ikke bruke lagets sykkel i VM

Som TV 2 skrev underveis i Touren, så handlet hele episoden om at Dennis var misfornøyd med utstyret til Bahrain-Merida-laget. Dennis er kjent for å være over gjennomsnittet opptatt av detaljer og marginer, og utstyret laget kunne tilby var rett og slett ikke godt nok.

I VM vil Dennis, passende nok, heller ikke sykle på laget sin sykkel. I stedet vil han bruke en sykkel som Det australske sykkelforbundet har skaffet ham, noe som neppe blir populært hos arbeidsgiveren.

– Er det OK for Bahrain-Merida (at du bruker et annet sykkelmerke)?

– Det må du spørre Bahrain-Merida om, sier Dennis – og smiler lurt igjen.

29-åringen, som vant VM-gull på tempoen i Innsbruck i fjor på overlegent vis, har ikke syklet et eneste ritt etter Touren, og han forteller at han heller ikke har planer om å sykle flere ritt for laget sitt i år.

Den uvanlige oppladningen gjør imidlertid lite eller ingenting med Dennis' selvtillit.

– Forventningene mine er å vinne igjen. Jeg tror mulighetene er gode. Jeg tror at jeg i verste fall vil ende opp med en medalje. Om ting går som de skal, og jeg presterer slik jeg vet jeg kan, er det ingen grunn til at jeg ikke kan vinne, sier han.

Slettet sosiale media-kontoer

– Hvordan har oppladningen vært?

– Det har åpenbart vært en annen oppladning til VM i år enn tidligere. I begynnelsen ble jeg litt nervøs, men vi har nådd noen spesifikke mål på trening som vi trodde ville bli vanskelig. Så vi har fått det til. Derfor er jeg veldig selvsikker før tempoen, sier han.

– Er du fokusert og mentalt klar til å forsvare VM-gullet fra i fjor?

– Jeg har hatt ti uker på å forberede meg til en 54 kilometer lang tempo, så jeg skal være klar.