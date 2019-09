Den dramatiske hendelsen fant sted da Haitis parlament møttes for å bekrefte landets nye statsminister.

Skulle dekke hendelsen – ble skutt

I forkant av avstemningen oppstod det opptøyer utenfor parlamentet, noe som fikk senator Ralph Fethiere til å trekke våpen.

Chery Dieu-Nailo, fotograf for nyhetsbyrået Associated Press, var på plass for å dekke hendelsen.

Som bildet ovenfor viser, kom Dieu-Nailo svært tett på hendelsen. Like etter bildet ble tatt, skjøt senator Féthière fotografen Dieu-Nailo i ansiktet

Skjøt i selvforsvar

Ovenfor Radio Mega forsvarer senatoren sine handlinger, ifølge Guardian.

– Jeg ble angrepet av en gruppe voldelige militante. De forsøkte å få meg ut av bilen min. Dermed forsvarte jeg meg selv, sier Féthière.

SKADET: Fotograf Dieu Nalio Chery ble skutt, men er utenfor livsfare. Foto: Andres Martinez Casares

Senatoren hevder videre at han ikke visste det var en fotograf tilstede, til tross for at den skadde Dieu-Nailo hadde på seg en skuddsikker vest merket "Presse".

Store protester

Avstemningen for å bekrefte statsminister Fritz-William Michel ble avlyst som en følge av sammenstøtene. Det er andre gang på to dager Haitis parlament møtes for å forsøke å få statsministeren innsatt.

Øystaten har vært herjet av voldsomme protester mot den sittende regjeringen, og den siste uken har demonstranter blokkert landets veier med trær, steiner, biler og brennende dekk.

En omfattende drivstoffmangel kombinert med stadig økende levekostnader er årsaken bak protestene.