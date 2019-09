Nyheten om Thomas Cook-konkursen førte til at Ving måtte innstille alle flyavgangene mandag. Ledelsen i selskapet har sittet i intense møter mandag for å finne en løsning, og rundt klokken 20.30 kommer de med gladnyheten:

Alle fly skal gå som normalt igjen fra og med tirsdag.

– Vinggruppen med Ving, Spies, Tjäreborg, Globetrotter og flyselskapet Thomas Cook Airlines Scandinavia, som er egne juridiske enheter, fortsetter virksomheten og trafikken går som vanlig igjen i morgen, tirsdag, skriver reiseselskapet i pressemeldingen.

Fortsetter investeringen

De opplyser at fokuset nå ligger på å ta vare på de reisende som er berørt av mandagens midlertidig avlyste flyreiser, og på å få flyene i lufta allerede tirsdag.

– Selv om jeg er trist over konkursen til Thomas Cook Group og alle dens ansatte og lojale kunder i mange land, ligger mitt ansvar her i Norden og for Vinggruppens fortsatte reise. Siden vi er en uavhengig og lønnsom del av konsernet, har vi allerede vært i stand til å sikre vår fortsatte virksomhet med støtte fra våre banker, långivere og garantister, sier Magnus Wikner, administrerende direktør i Vinggruppen i Norden, i pressemeldingen.

– Vi har et stort ansvar overfor våre kunder, ansatte, leverandører og samarbeidspartnere, og det er derfor jeg er veldig glad for at vi har klart å få en løsning så raskt, slik at vi kan fortsette å investere i den nordiske virksomheten, fortsetter Wikner.

– Nå er vi bare veldig glade

600.000 billetter er kansellert som følge av Thomas Cook-konkursen, og 150.000 briter er blant dem som nå må hentes hjem fra utlandet med andre flyselskap. 21.000 ansatte i 16 forskjellige land mister også jobben som følge av konkursen.

Over 9.000 nordmenn og 34.460 personer fra hele Norden er på reise med selskaper under Thomas Cook. Drøyt 85.000 personer har booket reiser med Ving Norge det neste året, men disse skal nå kunne gjennomføre disse reisene.

– Vi i Ving Norge har jobbet intenst det siste døgnet, og nå er vi bare veldig glade. Vi fortsetter å ha fullt fokus på de fantastiske gjestene våre, som har vært utrolig tålmodige og støttende i disse vanskelige timene, sier informasjonssjef i Norge, Siri Røhr-Staff, i pressemeldingen.