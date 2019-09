Den argentinske magikeren ble tildelt prisen under Det internasjonale fotballforbundets (FIFA) galla i Milano mandag kveld.

Messi ble stemt frem av kapteinene og sjefene til samtlige landslag, fans og et utvalg av drøyt 200 mediepersonligheter.

Han vant i kamp mot Virgil van Dijk og Cristiano Ronaldo.

Megan Rapinoe ble kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller, hun i kamp mot Alex Morgan og Lucy Bronze.

Forrige gang Messi fikk utmerkelsen, var i 2015. Da samarbeidet FIFA med France Football, som gir ut Ballon d'Or, om å kåre verdens beste fotballspiller.

Prisvinnerne Beste mannlige trener: Jürgen Klopp

Beste mannlige keeper: Alisson Becker

Beste mål (Puskás Award): Dániel Zsóri

Fair Play-prisen: Marcelo Bielsa

Beste kvinnelige keeper: Sari van Veenendaal

Beste kvinnelige trener: Jill Ellis

Beste kvinnelige spiller: Megan Rapinoe



Siden har de delt ut hver sin pris. Dette er sjette gang den argentinske magikeren blir kåret til verdens beste i regi av FIFA. Dermed overgår han Cristiano Ronaldo, som har fått utmerkelsen fem ganger.

Legendene TV 2 møtte i Milano i forkant av utdelingen tok til orde for at van Dijk burde stikke av med prisen.

– Van Dijk har hatt et helt, helt fantastisk år. Messi og Ronaldo har alltid vært der, nesten en vane. Det er litt vanskelig å si hva de har gjort det siste året som gjør at de skal være her, så hvis jeg skal velge, tror jeg min favoritt er van Dijk, sa den tidligere Manchester United-keeperen Peter Schmeichel.

Den tidligere stopperkjempen Sol Campbell var enig.

– Disse guttene har jo spilt fantastisk fotball, men jeg tror det har vært en slags forandring dette året. Van Dijk har spilt fantastisk fotball og har spilt på et vinnerlag. Så jeg synes han fortjener det, sa han.

I tillegg ble årets lag i verden presentert. Det ble følgende elleve:

Alisson Becker - Mattijs de Ligt, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Marcelo - Lionel Messi, Luka Modric, Frenkie de Jong, Eden Hazard - Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo.

Årets kvinnelige lag ble:

Sari van Veenendal - Lucy Bronze, Wendie Renard, Nilla Fischer, Kelley O'Hara - Amandine Henry, Julie Ertz, Rose Lavelle - Megan Rapinoe, Alex Morgan, Marta.