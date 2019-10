Nye biler får stadig flere varslingssystemer. Det kommer som en konsekvens av at det har blitt mer av både luksus- og sikkerhetsutstyr.

Ved å varsle og hjelpe føreren, skal man få ned risikoen for uhell og ulykker.

Hvor omfattende dette begynner å bli, ser vi blant annet i det flere trafikksikkerhetsgrupper i USA nå jobber mot å få til:

Nemlig påbudt varsling om baksetepassasjerer. Dermed skal ikke sjåføren kunne stoppe og forlate bilen – uten å være klar over at det sitter noen i baksetet.

Flere har det på gang

Nå tenker du muligens at det umulig kan være noe stort problem? Kanskje ikke, men statistikken skal vise at over 800 barn i USA de to siste tiårene har omkommet som følge av at de har vært innestengt i en overopphetet bil.

På den bakgrunnen har flere bilprodusenter allerede innført varsling om passasjerer i baksetet, og flere har dette på gang.

Hyundai uttalte nylig at de vil gjøre varslingen til standardutstyr i de fleste av sine modeller innen 2022. General Motors jobber også med å innføre det og flere andre merker har det på gang. Dermed unngår man kanskje også at det må innføres et påbud.

Den enkleste måten å gjøre dette på, er at bilen registrerer at en av bakdørene blir åpnet og lukket, før bilen starter og kjører av gårde.

Men flere bilprodusenter skal også jobbe med en mer avansert løsning, som registrerer om det sitter barn i baksetet. Mange biler er allerede utstyrt med sensorer som måler at baksetene er i bruk, og varsler hvis setebeltene ikke blir brukt her.

Det blir også anført at svært mange biler varsler føreren, hvis vedkommende forsøker å forlate bilen uten å ta med seg nøkkelen. Og da blir det vel ikke unaturlig å anføre at det er mye viktigere at bilen faktisk varsler hvis noen holder på å gå fra et barn, enn en nøkkel...

