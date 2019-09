Siktet mann gikk fri i tre år på grunn av politiets DNA-tabbe

Statsadvokaten fikk fart i saken

Jørgensen jobber nå med begge sakene etter at politiet gjenopptok arbeidet med Osen-saken. Det skjer fordi statsadvokat Ellen Cathrine Greve i Hordaland og Sogn og Fjordane statsadvokatembeter krevde dette tidligere i år.

Politietterforsker Kenneth Berg varslet om dårlig arbeid i Reidar Osen-saken. Foto: Ole Enes Ebbesen

Før dette hadde en tidligere etterforsker i Osen-saken, Kenneth Berg, varslet om sviktende etterforskning.

Når en ny etterforskningsgruppe i bergenspolitiet ble satt på saken, klarte politiet å finne en link mellom de to kidnappingssakene ved å søke i DNA-registeret.

– Hvorfor ble det ikke søkt opp mot internasjonalt DNA-register slik at en kunne fått svar og treff før 2019?

– Det vet ikke politiet akkurat nå. Det er noe vi må komme tilbake til å evaluere, fastslår Jørgensen.

Bistandsadvokater retter skarp kritikk

Ellen Eikeseth Mjøs er bistandsadvokat for Petter Slengesol. Foto: Ole Enes Ebbesen

På uforklarlig vis ble aldri de to sakene koblet opp mot hverandre før nå i sommer, til tross for at de lå i systemet og at politifolk i samme by og på samme tid, jobbet med sakene.

– Jeg tenker det er underlig at to saker som er så like og som blir begått innenfor et kort tidsrom, ikke blir koblet. Det er to særdeles brutale overfall, kidnapping med massiv vold og to svært alvorlige handlinger i en liten by som Bergen, sier bistandsadvokaten til Slengesol, Ellen Eikeseth Mjøs.

– At man ikke ser dette i sammenheng, synes jeg er rart, konkluderer hun.

– Etterforskere kan ikke huske alt

Morten Ørn var sjef på stasjonen i Bergen sør, som etterforsket saken til Petter Slengesol. Men etterforskerne her varslet ikke sine kolleger som noen måneder senere jobbet med Osen-saken. Osen-saken var en sak som få unngikk å få med seg på grunn av den massive pressedekningen.

Petter Ørn var sjef for Fana lensmannskontor som etterforsker kidnappingen av Petter Slengesol. Ørn er i dag driftsenhetsleder i Vest politidistrikt. Foto: Ole Enes Ebbesen

– Forstår du at folk reagerer og synes det er merkelig?

– Ja, det gjør jeg. Men det man må huske på her er at vi kan ikke, når det gjelder kobling av saker, være avhengig av hukommelsen til den enkelte etterforsker, sier Morten Ørn, driftsenhetsleder i Vest politidistrikt til TV 2.

Ørn påpeker at arbeidet i Slengesol-saken var grundig og at dette blant annet førte til at man sikret DNA fra en gjenstand knyttet til overfallet av fornærmede.

Politiet sjekket dessuten kamera fra en bensinstasjon i nærheten, video fra bybanen og jobbet med å sikre en rekke andre bevis, før saken et drøyt år senere ble henlagt.

Gikk ikke ut i mediene og etterlyste tips

Men før henleggelsen gikk aldri politiet ut i mediene for å få inn tips i Petter Slengsol-saken.

Dette mener den erfarne bistandsadvokaten, som også er leder for Spesialenheten for politisaker etterforskningsavdeling Vest-Norge, var feil.

– Ranshandlingen og den massive volden er så spesiell i norsk sammenheng at dette burde man gått ut med, mener Eikeseth Mjøs.

Hun presiserer videre at dette er saker som skal prioriteres i henhold til Riksadvokatens rundskriv.

– Det skal settes inn store ressurser, og det ble ikke gjort i denne saken, fastslår hun.

Einar Drægbø, tidligere politimester i Hordaland, er bistandsadvokat for Reidar Osen. Også han er kritisk til politiets arbeid i Osen-saken og at sakene ikke ble koblet sammen tidligere.

– Hvordan ser du på det politiarbeidet som ble utført?

– Det er uheldig for fornærmede og for samfunnets tillit til politiet, oppsummerer Drægebø overfor TV 2.

– Ja, det er skadelig for tilliten til politiet at man ikke ser sakene i sammenheng. Men det er bra at man nå har tatt tak i saken på en veldig god måte, avslutter Eikeseth Mjøs.

Begge bistandsadvokatene roser politiets nye etterforskningsgruppe som har jobbet med saken.

I disse dager jakter politiet intenst på mistenkte både i og utenfor Norges grenser.