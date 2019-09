Raja: – Siv Jensen bryter ned statens autoritet

VARSLER TØFFERE TONE: Venstres Abid Raja vil trappe opp språkbruken mot Frp, om de fortsetter å snakke om snikismalisering. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Venstres Abid Raja mener det er svært lite voksent at Siv Jensen vil fortsette å bruke ordet snikislamisering, og sier det er et problem for Erna Solberg.