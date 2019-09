VIF-helt tordner: – Null karakter og ingen ledere

0-4-ydmykelsen hjemme mot Viking var Vålerengas åttende kamp på rad uten seier.

– Det er vondt å se at det går så dårlig. Jeg ser også på Ronny at han synes det er tungt, selvfølgelig, og så beskytter han spillerne sine utad slik alle andre trenere ville gjort. Men jeg kan tenke meg at han er rasende inni seg. Null karakter, ingen ledere, joggepress. Jeg tror det er mange som ikke helt skjønner hvem de spiller for, sier Vålerenga-helten Thomas Holm (38) til TV 2.

– Ikke verdig Vålerenga-drakta

Han var med å vinne cupgull med VIF i 2002, og ble seriemester med klubben i 2005.

– Jeg ser ikke noen ledere utpå der. For å ta eksempel: om vi lå under 0-4 før i tiden, da hadde garantert en på laget tatt et rødt kort bare for å sette standarden. Det er flaut å se på, sier Holm.

38-åringen er nå trener for Nordstrand, som nå ligger på femteplass i tredjedivisjon etter å ha rykket opp fra fjerdedivisjon i fjor. Han mener stallen trenger store utskiftninger.

– Du har noen du kunne tatt med deg, men altfor mange holder ikke nivået til å være verdig Vålerenga-drakta, mener Holm.

GLANSDAGENE: Thomas Holm (til venstre), Bernt Hulsker, Freddy Dos Santos, Christian Grindheim og Tom Henning Hovi etter at Vålerenga vant Eliteserien i 2005. Foto: Erlend Aas / SCANPIX

– Det kryr av gode spillere her

Han mener klubben trenger enda flere spillere med lokal tilknytning.

– Jeg ville gjort endringer i stallen til vinteren. Jeg hadde satset mer lokalt. De har et veldig godt rekruttlag og de jobber bra nedover. Og så ville jeg hentet mer lokale spillere. For meg virker det ikke som om alle vet hvem de spiller for. Det betyr noe å spille for Vålerenga, understreker han.

Holm mener det ikke bør være noe problem å bygge en stall der brorparten av spillerne er lokale.

– Selvfølgelig må man være god nok og alt det der, men de må få sjansen. Oslo er hovedstaden, det kryr av gode spillere her. Hvorfor skal man da drive å hente spillere rundt om i hele verden, spør Holm, som understreker at han selvfølgelig mener det er ok med noen spillere som ikke er fra Oslo.

– Ja, selvfølgelig må du hente noen, poenget mitt er at den største delen av stallen må være oslogutter.

– Tar litt tid å få det ut på A-laget

Daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, tror ikke det er hovedproblemet for klubben akkurat nå.

– Vi har jo noen, og skulle gjerne hatt enda flere, men det viktigste, og det som først og fremst skuffer fansen, er at vi har en så lang rekke uten seier. Det er det som smerter mest, sier han til TV 2.

Espeseth tror den innsatsen som har blitt lagt ned på aldersbestemt nivå de siste årene kommer til å betale seg.