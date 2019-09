I år ligger det for første gang an til å bli solgt flere elbiler enn biler som bruker bensin eller diesel her til lands. Antallet elbiler på norske veier har nærmest eksplodert de siste årene.

Det gjør også at det stadig bygges ut flere ladestasjoner. Mens bensinstasjonene må belage seg på mindre etterspørsel etter drivstoff, etter hvert som elbilene utgjør en stadig større del av bilparken.

Dermed er det også et tegn i tiden når hurtigladere for elbil nå har tatt plassen til drivstoffpumper på en bensinstasjon i Norge.

Moro å være pioner

Det har skjedd ved Circle K på Kiellands plass i Oslo.

– Dette har vi aldri gjort før. Det er hard kamp om kvadratmeterne på bensinstasjoner, og drivstoffpumpene leverer fortsatt kjerneproduktene og driver størstedelen av trafikken til stasjonene våre. Men nå skjer det en utvikling i Norge der ladere på bestemte steder driver store mengder trafikk, hurtiglading er etterspurt i et stort og voksende kundesegment. Det er moro å være pioner for hele verden på denne måten, sier norgessjef i Circle K, Sverre Rosén

– Vi kjenner ikke til at et bytte fra pumpe til lader er gjort andre steder i verden, for oss er det en veldig tydelig markering av hvilken endringstid vi er inne i når vi bryter denne barrieren, sier Rosén, i en pressemelding.

Christina Bu i Norsk Elbilforening fikk æren av å klippe snora på vegne av norske elbilister. Fra venstre Håkon Stiksrud, direktør for e-mobility i Circle K, Christina Bu og Sverre Rosén, norgessjef i Circle K. Foto: Terje Borud

Behovene endrer seg

– Vi er inne i en ny æra. Det er en historisk milepæl at bensinstasjonskjedene erstatter drivstoffpumper med hurtigladere. Vi gratulerer Circle K som satser skikkelig på elbil, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

De nye laderne på Alexander Kiellands Plass er et svar på den sterke etterspørselen etter hurtigladere i og utenfor byene. Det er her veksten i antall elbilister merkes best.

– Når våre kunders behov endrer seg, må vi også endre oss. Vi har iverksatt en omfattende utbygging av hurtigladere og starter der behovet er størst. Vår ambisjon er å tilby den beste ladeopplevelsen langs de mest trafikkerte veiene i Norge og rundt de største byene. Dette gjør vi med egne ladere og i partnerskap med IONITY, Tesla og Grønn kontakt, forteller Håkon Stiksrud, direktør for e-mobility i Circle K.

Dette kan nok komme til å bli et vanlig syn på norske bensinstasjoner i årene som kommer. Hurtigladere tar over for tradisjonelle pumper. Foto: Terje Borud.

Må tilby noe ekstra

– Vi passerer nå 350 hurtigladere i Norge, så vi er på god vei til å nå målet om 500 ladere innen sommeren 2020. Samtidig forventer vi en så stor vekst i antall elbiler at vi etterlyser bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for å øke tilbudet ytterligere, påpeker Stiksrud.

– I motsetning til drivstoffkundene kan elbilkundene lade bilen hjemme. Skal de besøke oss hyppig handler det om totalopplevelsen; at vi er på rett sted med rett kapasitet, god plass, gode betalingsløsninger og digitale verktøy som gjør det lettere for kundene. God mat, rene toaletter og ikke minst hyggelige mennesker er like viktig for elbilister som alle andre, understreker Stiksrud.

