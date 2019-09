Den svenske klimaaktivisten, Greta Thunberg (16) var sterkt emosjonell og tok til tårene når hun henvendte seg til verdens ledere under FNs ekstraordinære klimamøte.

– Hvordan våger dere?

– Dette er helt feil. Jeg skulle ikke sitte her. Jeg skulle vært på skolen på andre siden av havet. Også kommer dere til oss unge for å få håp. Hvordan våger dere? sa hun.

– Mennesker lider. Mennesker dør. Våre økosystemer kollapser, raste Thunberg mot lederne.

Hun pekte på hvor lite som var gjort på tross av 30 år med videnskaplige bevis på hvilken retning kloden var i ferd med å gå.

– Vi er i begynnelsen av masseutryddelse og alt dere snakker om er eventyr og evig økonomisk vekst. Hvordan våger dere, raste hun med tårer i øynene.

Startet enorm bevegelse

For ett år siden satt Greta Thunberg hele alene utenfor Riksdagen hver fredag. Hun var da 15 år og målet var å sitte der hver fredag fram til det svenske valget.

Slik satt Greta Thunberg på 15 år utenfor Riksdagen i Stockholm hver fredag. Foto: Jessica Gow/tt Nyhetsbyrån

– Siden ingen andre gjør noe for å redde klimaet, så vil jeg gjøre det. Det er mitt moralske ansvar, sa hun den gangen.

Invitert til FN

Flere og flere sluttet seg til streiken, og ett år etter har ungdommer - og voksne - over hele kloden sluttet seg til streiken for klimaet, og nå er Thunberg invitert til FNs ekstraordinære klimatoppmøte i New York.

Hun anklaget verdens ledere for å svikte, men sa at unge mennesker har begynt å forstå deres svik.

– Øynene til alle framtidig generasjoner er rettet mot dere. Hvis dere velger å svikte oss, vil vi aldri tilgi dere, sa Thunberg, til applaus fra salen.

Også generalsekretær António Guterres understreket alvoret i klimakrisen i sin tale under åpningen av toppmøtet.

– Hvis vi ikke raskt endrer vår levemåte, så setter vi selve livet på spill, sa Guterres.

Trump møtte overraskende opp

USAs president dukket mandag opp på FNs klimatoppmøte, til tross for at det tidligere var meldt at han ikke kom til delta. Verdensledere som Tysklands statsminister Angela Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Boris Johnson og Indias statsminister Narendra Modi er alle på plass på møtet mandag.

Til stede er også Norges statsminister Erna Solberg (H), som er én av dem som fikk taletid på møtet.