– Svindler ber kunde overføre et beløp for erstatningsfly, samt kontoopplysninger. Dette er altså forsøk på svindel og Ving er ikke avsender, skriver Ving Norge på sine nettsider klokka 15.30 mandag ettermiddag.

Det var E24 som først meldte om Vings advarsel.

Ving Norge opplyser at de aldri ber om kunders kontoopplysninger per SMS. All flytrafikk med Thomas Cook Airlines Scandinavia er innstilt. Selskapet opplyser at de jobber intensivt for at kunder skal få komme seg hjem raskt.

Omtrent 9.000 nordmenn blir direkte rammet av innstillingene. Drøyt 85.000 personer har booket reiser med VingNorge det neste året.

(©NTB)