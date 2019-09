Store deler av Indonesia har den siste tiden vært herjet av omfattende skogbranner.

Disse brannene inntreffer årlig, og flammene kan ende opp med å tåkelegge store deler av sørøstlige Asia.

Til tross for at brannene er et velkjent fenomen, har den røde tåken som preget Jambi-provisen i helgen fått folk til å sperre opp øynene.

– Dette er ikke Mars

Én innbygger hevdet tåken medførte smerter i både øyne og hals, melder BBC.

Bilder og videoer av den røde himmelen har spredt seg på nettet i voldsom fart.

– Dette er ikke planeten Mars. Dette er Jambi. Vi mennesker trenger ren luft, ikke røyk skriver Twitter-brukeren Zuni Shofi Yatun Nisa sammen med en video av røyken.

Ini sore bukan malam. Ini bumi bukan planet mars. Ini jambi bukan di luar angkasa. Ini kami yang bernafas dengan paru-paru, bukannya dengan insang. Kami ini manusia butuh udara yang bersih, bukan penuh asap.

Lokasi : Kumpeh, Muaro Jambi #KabutAsap #KebakaranHutanMakinMenggila pic.twitter.com/ZwGMVhItwi — Zuni Shofi Yatun Nisa (@zunishofiyn) September 21, 2019

Naturlig forklaring

Til tross for at den røde himmelen kan gi utenomjordiske assosiasjoner, har det hele en mer jordnær forklaring.

Fenomenet kalles Rayleigh-spredning, og forårsakes av en rekke små partikler som følger med tåke- og røykskyene som oppstår etter en brann.

– Disse partiklene påvirker hva slags lys som reflekteres, altså hvilket type lys vi ser. Partiklene reflekterer rødt lys sterkere enn blått, noe som forklarer hvorfor også himmelen er rød, forklarer professor Koh Tieh Yong ovenfor BBC.

Avskoging får skylden

Årets tåke- og røyknivå har vært den verste i Indonesia på flere år. Samtidig rapporteres det om alarmerende lav luftkvalitet flere steder i landet.

Røyken forårsakes i stor grad av avskoging gjennom åpen brenning. Ifølge Indonesias nasjonale katastrofepanel, har over 328.000 hektar land blitt brent så langt i år. Disse brannene kommer ofte ut av kontroll, noe som forårsaker skogbrannene som nå herjer landet.

Til tross for at avskoging gjennom åpen brenning er ulovlig i Indonesia, har praksisen pågått ustraffet i flere år.